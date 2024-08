Tuto vizi začali v Tatranu naplňovat v uplynulé sezoně tím, že nejen dorazoví dorostenci chodili za béčko mužů a ti lepší i za áčko. Oba kádry dospělých už hodně omládly. „Určitě, hlavně v béčku. Ti dorostenci dostávají už třeba rok dva příležitost v hojné míře, ale to áčko si upřímně myslím, že si sedlo úplně až teď, že ta přestavba byla dokončena. Měli jsme v létě nějaké odchody, máme nějaké příchody, posunuli jsme nějaké hráče z dorostu a co běží příprava, tak máme velmi pozitivní ohlasy. Máme obrovsky mladý tým. Snad všichni, nebo až na tři výjimky, jsou tam naši odchovanci nebo kluci, kteří prošli Tatranem dříve a třeba se vrátili. Máme z toho výborný pocit. Samozřejmě to mládí znamená i to, že jsou takoví pobláznění, ale jak říkám, bude si to sedat. Teď už musí kluci jenom hrát, sehrávat se, vytvořit si partu. Vykrystalizovat si lídry v kabině a to už je spíš jejich úkol,“ dodal David Lachkovič.

Hodně se sice mění v práci s mládeží ale přeci jenom je výkladní skříní každého klubu první tým mužů. Asi by se mělo pracovat na tom, aby v dohledné době postoupil do krajského přeboru. „Zrovna s těmi chlapy již rok já s Jirkou Pěstou pracujeme v roli jakéhosi manažera. Zodpovídáme za přestupovou politiku. Takže ta přestavba kádru už probíhala ještě před tím zvolením. Nicméně vize je samozřejmě jednoznačná. To, že sem patří minimálně krajský přebor, to asi je dané, ale na druhou stranu, my nechceme tlačit na pilu v tom smyslu, že sem nakoupíme hráče a uměle to někam vytáhneme. My chceme, aby to mělo postupný vývoj, aby se to vybudovalo s našimi hráči, ideálně odchovanci, což ale nemusí být hned. Takže samozřejmě vize je taková, hrát první polovinu krajského přeboru a hrát to s našimi odchovanci,“ uvedl k týmu mužů předseda klubu.

Na novou sezonu výbor týmu mužů žádné výkonnostní cíle nedává. „Teď jsme měli trenérskou schůzi. Já jsem se ptal každého trenéra, jaké jsou priority. Udělali jsme chybu loni, že jsme jim řekli na začátku přípravy, že chceme cílit na krajský přebor. A jak to dopadlo. Takže nic takového se neděje. Necháváme to plynout volně. Hlavně aby byli spokojeni hráči i fanoušci,“ doplnil předseda klubu.

A právě počet fanoušků je zarážející. Na Tatran jich moc nechodí. Co udělat pro to, aby se to změnilo? „Když se padalo z kraje, tak si myslím, že občas na nějaké zápasy přišli. Nemám porovnání, co je dobrá a co špatná návštěva. Loni byl problém, že jsme neměli volbu a dostali jsme domácí zápas v 10:30 v sobotu, což je špatný termín. Teď už se zase vracíme na sobotu od 17 hodin. To si myslím, že může být přínos. Určitě pro to, že přijdou lidé a sehnali jsme spoustu sponzorů nebo navázali spolupráci s firmami, živnostníky. Rozdali jsme nějaké permanentky, takže i z jejich řad třeba mohou přijít fanoušci. A pak si to samozřejmě ti hráči musí zasloužit. Musí lidi sami přilákat. Lidé musí vidět, že je tam nový tým, jsou tam mladí kluci, jsou tam prachatičtí kluci, daří se jim, tak jdu se podívat na fotbal. Víceméně bych řekl, že začínáme tlustou čárou od nuly a je to na nás a na nich, jak si zaslouží pozornost. Dneska je sportů mnoho, takže si to opravdu musí zasloužit,“ hovořil o fanoušcích David Lachkovič.

Výkonnost týmu mužů se tak trochu odvíjí i od toho, jaké hráče si klub vychová. V minulé sezoně se musel Tatran třást, aby mu nesestoupili žáci do I.A třídy. Je nějaká vize, jak by se měla nově práce s mládeží odvíjet? A zůstane klub v modelu společenství s okolními oddíly? „Mládež je obrovské téma, protože jsme si vědomi toho, že tím, že jsme ukončili misi áčka, nebo že to teď necháváme trošku plynout, směřujeme větší část pozornosti na mládež. Od této sezony jsme založili mládežnickou Akademii v Prachaticích a doplnili jsme stavy trenérů. Sehnali jsme lidi, jako je pan Frnoch, který nám pomáhá s žákovskou kategorií. Sehnali jsme spoustu lidí kolem fotbalu, trenérů, které to baví. Objeli jsme veškeré okresní oddíly s návrhem na spolupráci v rámci mládežnické akademie. Už přišli první kluci, například z Nebahov, Volar, napříč přípravkami až do dorostu. Takže už to nabírá první úspěchy. Samozřejmě je to dlouhodobý proces,“ hovořil o mládeži David Lachkovič doplnil: „Z nějakého důvodu Tatran tady po okrese neměl úplně dobré renomé. V té historii se nechci patlat. Takže opět se dostávám k tomu, že je tady tlustá čára. My jsme řekli, že tady je nové vedení, jdeme do té spolupráce, děláme akademii. Vize je jasná. Přípravky krajský přebor. Žáky se podařilo zachránit v krajském přebor. V dorostu bychom chtěli hrát divizi, třeba do dvou let. Tak, abychom okresním oddílům mohli nabídnout něco víc a kluci přirozeně chtěli chodit k nám. A my zase byli odrazový můstek pro kluby jako je Dynamo, Plzeň, Písek, se kterými víceméně také navazujeme totožnou spolupráci. Je to obrovský projekt, který nás čeká, ale který je na začátku, to říkám na rovinu. Sbírá to pozitivní ohlasy. Přišlo, myslím si, třeba osm, deset kluků už na základě této akademie. A pak je tu bod, že co se týče společenství, tak nadále jsme napříč celým spektrem s Bavorovem a nově máme v přípravkách společenství ještě se Březím, protože tam mají výbornou generaci starší přípravky, takže si chtěli vyzkoušet hrát krajský přebor. Máme vlastně v přípravkách Tatran v krajském přeboru, Tatran B – Bavorov v OP Strakonicka a Tatran C – Březí v OP Prachaticka. A v žácích a v dorostu máme Bavorov. S ostatními oddíly jako Volary, Lhenice a tak dále udržujeme jakousi smlouvu právě v rámci té fotbalové akademie.“

Akademie nebude fungovat tak, že by hráči trénovali v Prachaticích a hráli ve svých klubech. „Ta myšlenka je taková, že chceme nejlepším v naší spádové oblasti nabídnout jít sem, chceme je sem nalákat. Samozřejmě to nefunguje tak, že řeknu Ahoj, já jsem z Tatranu, pojď k nám. Oni musí cítit, že tady je něco navíc, ale chceme těm nejlepším nabídnout si zkusit soutěž výš, což je pro nás úkol udržet, hrát to na špici, abychom byli atraktivní. A samozřejmě i my s těmi mateřskými oddíly máme dohodu, že jim hráče nebereme, ale že kdykoliv se bude chtít vracet nebo na to výkonnostně mít nebude, tak jde zase zpátky do mateřského oddílu. Dokonce v té dohodě je i ujednáno, že když by ten hráč vyrostl a byl v budoucnu prodaný někam výš, tak ten mateřský oddíl profituje na případné částce, která bude realizována za přestup,“ hovořil o filozofii klubu předseda a doplnil: „A s tím souvisí samozřejmě prostředí. Takže my teď tady máme gymnastické tréninky, domluvené atletické tréninky, máme klubovou fyzioterapeutku, která funguje pro mládež i pro chlapy. A samozřejmě obrovská naše výhoda je, že tu máme úžasný areál. Ať už je to bazén, saunový svět, umělý trávník a máme tu trenéry, které motivujeme k tomu, dodělat si a udržet licence. Teď přišel zkušený pan Frnoch, dělali jsme tu semináře s Tomášem Hadů, což je mládežnický trenér Viktorie Plzeň. To jsou takové věci, kterými začínáme, abychom se stali zpátky atraktivními a aby to okolní okresní oddíly vnímaly. Když mám šikovného kluka, tak ho dám do Prachatic a nedám ho do Vimperka, když je tady ze spádové oblasti.Tím neříkám nic proti Vimperku, ale my nebudeme usilovat o hráče ze Zdíkova nebo ze Stach, tak proč by hráči z Husince měli chodit hrát do Vimperka a ne do Prachatic.“

Nový výbor Tatranu tedy začal ve velkém stylu a držme mu palce, aby se vize naplnily. „Ještě se asi sluší, protože jsme opravdu rozjeli i reklamní kampaň, poděkovat všem sponzorům. Bez jejich prostředků by se to zkrátka dělat nedalo. Ten oddíl je obrovský. Určitě bych chtěl pozvat všechny lidi, ať přijdou, ať nám dají zase šanci a jdou to zkusit. Ten tým je opravdu mladý a úžasný. Spíš se pak uvidí, jak se nám bude dařit naplňovat to, co jsem tady teď slíbil,“ doplnil David Lachkovič.