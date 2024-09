V dospělých kategoriích se Prchatickým daří a oba týmy mužů jsou svorně na druhých místech svých tabulek. V uplynulém kole to bylo za plný počet bodů s nulou vzadu.

I.A třída muži:

Kamenný Újezd - Tatran Prachatice 0:5 (0:1)

Branky: 29. J. Sova, 54. T. Balica, 71. a 82. M. Babka, 87. V. Šabršula.

„Měli jsme ze soupeře respekt, mají menší hřiště a hrají to hodně důrazně. To se v prvním poločase naplňovalo, ale my je do žádné šance nepustili. Počkali jsme si na jejich chybu, ta přišla, Kub sova jim sebral na půlce míč a dovezl to až do brány. Utkání rozhodl druhý gól, kdy jsme to vykombinovali a Tomáš Balica to uklidil krásně do šibenice. Domácí to museli otevřít a v tu chvíli se ukázala naše kvalita skončilo to takovým výsledkem. Tentokrát jsme byli hodně produktivní, měli jsme si sedm větších šancí a pět z toho proměnili. Tentokrát nám to sedlo, navíc jsme po hodině hry poslali na hřiště pět nových hráčů a všichni se chtěli ukázat,“ komentoval duel asistent trenéra Josef Hopfinger.

V dalším kole hrají Prachatičtí na hřišti nováčka v Bavorově.

I.B třída muži:

Sokol Zdíkov – Tatran Prachatice B 0:2 (0:0)

Branky: 57. a 86. D. Novák.

"Nechtěli jsme nic podcenit, a proto jsme začali zápas pasivněji. V průběhu poločasu jsme si vytvořili několik šancí, z nichž jedna byla tutová, ale míč skončil pouze na boční síti. Do kabiny jsme tak odcházeli nespokojení a věděli jsme, že musíme něco změnit. Do druhého poločasu jsme proto nastoupili v ofenzivnějším rozestavení a po pěkné akci otevřel Novák skóre na 0:1. Vzhledem k tomu, že někteří hráči museli ještě odjet na zápas za A-tým do Kameňáku, vystřídala se vlastně polovina týmu. Byli jsme rádi za pomoc kluků z dorostu, kteří i přes odehraný zápas z rána předvedli dobrý výkon. V 83. minutě vyslal Růžička pěknou přihrávkou Nováka, ten sám na gólman opět proměnil a pojistil tak výhru," komentoval utkání kapitán Jan Hrbek.

V dalším kole Prachatičtí přivítají v neděli od 11 hodin na hřišti v Záblatí Netolice.

Velkou radost tentokrát udělali trenérům i fanouškům dorostenci. Vyhráli oba zápasy nad SK Čtyři Dvory.

KP starší dorost:

Tatran Prachatice - SK Čtyři Dvory 4:1

Branky: Diblík, Růžička, Fábera, Hrdina. Starší dorost konečně zabral i výsledkově a po zásluze bere tři body. V tabulce se posunul na sedmé místo. V dalším kole jede na čtvrtý Meteor Tábor.

KP mladší dorost

Tatran Prachatice - Čtyři Dvory 8:0

Branky: Mařík a Nový 2, Váňa, Fábera, Stárek, Sendrei. Mladší dorost potvrdil roli favorita a posunul se již n třetí místo tabulky. Jeho další soupeř, Meteor Tábor, je bez ztráty bodu druhý.

Žákovské týmy nastoupily v derby proti Šumavanu Vimperk. Hosté přijeli v roli favorita, když ještě neztratili v soutěži bod.

KP starší žáci:

Tatran Prachatice - Šumavan Vimperk 2:4

Branky: Rybaka, Schwinger. Sice porážka, ale po velmi dobrém výkonu, kluci bojovali. Tatran je aktuálně na předposledním 11. místě v dalším kole jede do Veselí nad Lužnicí, které je o příčku před ním.

KP mladší žáci:

Tatran Prachatice - Šumavan Vimperk 0:7

Hosté byli v utkání jasně lepší zalouženě vyhráli. Prachatičtí jsou zatím bez bodu poslední. Jejich další soupeř z Veselí nad Lužnicí jich má na kontě osm.

Týmy přípravek se utkaly s JFA a Českým Krumlovem. S Jihočeskou akademií oba týmy prohrály, s Krumlovem starší přípravka remizovala a mladší si připsala výhru.

Zdroj: Jiří Váňa, Tatran Prachatice