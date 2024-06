Je to pro nás velký problém, protože i těch pár střelců nám odchází, jako Kuba Rauscher a Adam Kasík. Upřímně říkám, že teď střelce hledáme. Někoho jsme oslovili, ale to nám nevyšlo. Nicméně nějaké posily už máme domluvené. Ale aby přišel nějaký gólový útočník, toho zatím bohužel nemáme. Takže pokud to dopadne takhle, musíme stavět na týmovém výkonu, jako jsme předváděli ke konci jara, a takhle se prezentovat.

Když se podíváme do tabulky střelců, tak vy tam máte nějaké tři nebo čtyři pětibrankové střelce. Žádného excelentního kanonýra. My už jsme se o tom bavili dříve, že koncovka pro vás byla asi největší problém sezony, ale co s tím udělat?

Umístění je pro nás velká nespokojenost, protože jsme do sezony vstupovali s jinými ambicemi. Nicméně podzim, hned ten začátek, nám ukázal, že soutěž není úplně stejná jako krajský přebor. Je hodně soubojů a není to tolik o fotbalovosti, kterou jsme měli dobrou. Ale tady vládnou jiné přednosti a bylo tam spoustu mužstev, která v tom byla mnohem lepší než my. Možná bychom si zasloužili být o nějaké místo výš, ale určitě to nebylo na to, abychom hráli v této sezoně o postup.

To je pravda. My jsme o tomhle přesvědčeni. Když se člověk podívá do tabulky, tak si řekne, jak to tam dělají, ale já si myslím, že přesně takhle se to dělat musí. Jsem přesvědčen, že dříve nebo později ta odměna přijde. Když si vezmeme, kolik nám vyleze z béčka kluků, co se tam rozjedou, nebo i dorostenci. A jsme schopni je do áčka zařazovat. Také je to vidět i na partě, kterou máme velmi dobrou. A teď přijdou z dorostu další kluci, takže touhle cestou se jít musí. Pak je na nás, abychom z týmu vymáčkli maximum.

Už jste naznačil nějaké změny v kádru, můžete říct hotové odchody a příchody?

Odchody jsou Kuba Rauscher, Jarda Rauscher, Adam Kasík, Lukáš Coufal. To je asi z áčka všechno. Již nehráli ani Šváb a Makoš. A příchody jsou kluci z dorostu a mimo to se vrací z Prahy Vašek Šabršula a vrací se i Kuba Sova. To můžu asi už říct taky.

Jakub Sova asi bude zajímavá posila do středu pole.

Určitě. Tedy jestli ho nebudeme muset dát na hrot, ale to uvidíme. Ale určitě s ním počítáme do středu pole. Tyhle kluci jsou velká posila do kádru i do party, hlavně do kabiny. A z dorostu ještě Šimon Vrhel, který se předvedl v posledním zápase ve Vimperku v bráně velmi dobře, a Adam Hodina. Celkově nám vyleze z dorostu sedm lidí. Všichni potvrdili, že chtějí pokračovat, tak uvidíme, jak to bude přes léto, ale počítáme s nimi do přípravy.

Čeká vás derby se Lhenicemi, kam přišlo v minulých letech několik hráčů z Prachatic. Jak se na tohle derby těšíte?

Bude to zajímavý zápas, jako vždycky. S minulostí v Tatranu je tam snad tři čtvrtě kádru, co jsem koukal. Bude to zajímavá konfrontace.

Před každým půl rokem je otázka, jestli trenér Pavel Bajčík kývne na další půlku sezony.

Mám pocit, že letos to tak ani nebylo. Myslím si, že on s tím počítá, že bude pokračovat. Dostal nějakou novou chuť a vypadá to, že zůstává.

Jak máte nastavenou přípravu a kolik zápasů máte naplánovaných?

Začínáme v úterý devátého června. První víkend bychom chtěli udělat nějaký teambuilding, ale žádný zápas neplánujeme. Máme domluvený Čtyrák, Veselí, pojedeme na turnaj do Olešníka. Jsme i přihlášeni do poháru. Béčko má Bavorov, Vimperk, Chvalšiny a nějakou přípravu i s naším dorostem.