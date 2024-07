Již v předchozí sezoně útočil Blaník na příčky nejvyšší. V našlapané soutěži skončili Strunkovičtí třetí o bod za druhými Mirovicemi, které tehdy do krajského přeboru postoupily. Sen o postupu se splnil v sezoně následující. Kormidlo Blaníku drží pevně v rukách trenér Václav Beneš, který Deníku poskytl exkluzivní rozhovor.

Jednoznačný postup do krajského přeboru, splnili jste si sen a cíl v jednom. Cítil jste v sezoně i přes ten přestup, že by to chtělo ještě něco vylepšit, nebo že se něco nepovedlo? Dopadla sezona úplně tak, jak jste si představovali?

I když sezona dopadla, jak jsme si představovali, na první dvě kola jsme šli ani ne s tím, že chceme postoupit, ale s tím, že chceme mužstvo nějak nastartovat, protože po minulé sezoně to nebylo úplně ideální. Dokonce jsem přemýšlel, jestli vůbec po té minulé sezoně, ze které byli kluci zklamaní, jsem schopný mužstvu ještě něco dát. Proto jsme měli trochu obavy a ani jsme v prvních dvou kolech nepomýšleli na to, jestli budeme hrát o postup. Když jsme první dva zápasy, které nebyly herně dobře postavené, zvládli, kluci chytli chuť a od té doby jsme si šli za postupem. V průběhu sezony to bylo těžké a i když jsme po podzimu měli devět bodů náskok, tak jsme si nebyli jistí, protože v tříbodovém systému není nic jasné. Zvláště po porážce s Planou jsem dostal velký strach a ani po porážce ve Zlaté Koruně jsem si nebyl jistý, že to bude jednoduché. I když potom ten závěr v podstatě jednoduchý byl, ale po každé bodové ztrátě jsem měl obavy, že by se to nemuselo povést.

I.A třída: Strunkovice - Sousedovice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Hráli jste hezký, líbivý, útočný fotbal. V soutěži ale nebylo moc týmů, které by s vámi chtěly hrát otevřenou partii. Přesto jste je přehrávali jako jedni z mála. Některé týmy, které s vámi mohly soutěžit o postup, si na těchto soupeřích vylámaly zuby. Vy jste ty zápasy zvládali.

Nemyslím si, že bychom tyto týmy úplně přehrávali. Na podzim to nebylo úplně jednoznačné, ale pokud se nám povedl začátek zápasů nebo jsme se dostali do vedení, mohli jsme hrát naši hru. Kladli jsme velký důraz na obrannou činnost, kterou jsme měli propracovanou, a útok už byl kreativní záležitostí našich hráčů. Když jsme vedli, soupeři to většinou otevřeli a naši rychlí hráči se dokázali prosadit. Pomáhalo nám, že jsme se ujali vedení a soupeři se snažili více útočit. To byla voda na mlýn pro naše rychlé hráče vepředu.

Na čele střelecké tabulky je Roman Žurek, hned za ním Tomáš Koloušek. Ale nestálo to jenom na těchto dvou, góly dávali i další hráči.

Nechtěl bych to specifikovat jen na tyto dva kluky, ale základ je obrana. Vepředu se přidali i další hráči, jako Adam Kadlec. Když se daří, přidají se i ostatní kluci. Ale nejvíc byli vidět Roman a Tomáš.

Jak jste se vypořádali s poměrně úzkým kádrem?