/FOTOGALERIE, VIDEO/ Před měsícem oslavili strunkovičtí fotbalisté historický postup do krajského přeboru a nyní již pilují přípravu, aby se coby nováček soutěže představili v co nejlepším světle.

Letní přípava fotbalistů Blaníku Srunkovice nad Blanicí odstartovala v úterý 16. července a trenér Václav Beneš si první trénink pochvaloval. "Dnes se sešla parta lidí, která první trénink odpracovala naprosto poctivě. Byli tu i kluci, o kterých si myslím, že nám mají co dát, ale našim úkolem nyní je, dotáhnout je do týmu papírově. Jsou to typy hráčů, které jsme si vybrali s asisentem Petrem Kortusem a je to založeno na dlouhodobém sledování," uvedl k prvnímu tréninku letní přípravy Václav Beneš.

Strunkovičtí fotbalisté zahájili přípravu na KP. | Video: Jan Škrle

Při hodnocení předchozí sezony před čtrnácti dny trenér Beneš potvrdil příchod Marka Hromíře ze Susedovic, o dalších posilách nechtěl hovořit konkrátně. "V přípravě by se měli objevit další čtyři hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží a věřím, že se alespoň tři povedou," uvedl tehdy. Konkrétní info by měl říci koncem července.

Fotbalisté Strunkovic se připravují na KP. | Video: Jan Škrle

První přípravu sehrají Strunkovičtí nyní o víkendu a sousto si vzai opravdu vydatné. Zahrají si s divizním Slavojem Český Krumlov.