Tatran Prachatice - SK Planá 2:0 (1:0)

Branky: 7. Srch, 81. Horák.

Sestava Tatranu: Vrhel - Luňáček, Kováč, Jiří Pravda (8. Trost), Řezník, Srch (82. Hodina), Babka, Kovář, Brom (61. Wagner), Balica (12. Novák), Šabršula (50. Horák).

Osmifinále Samson cupu bylo výbornou přípravou na start I.A třídy. Na hřiště do Záblatí přijel tým, který by měl patřit ke spolufavoritům vedlejší skupiny stejné soutěže. Výhra je nejlepší pozvánkou na sobotní start sezony, kdy Tatran od 17 hodin hostí Sousedovice.

"Zápas hraný v extrémním vedru pro nás začal výborně a v úvodní desetiminutovce jsme si vytvořili dvě příležitosti, ze kterých jedna skočila v brance. Poté převzal iniciativu soupeř, z čehož pramenil pokutový kop. Naštěstí pro nás hostující exekutor minul a to se později ukázalo jako klíčový moment utkání. Zbytek prvního poločasu držel míč více na kopačkách soupeř, ale k žádné větší šanci jak na jedné, tak na druhé straně to nevedlo. Druhá půle začala podobně jako skončila první, soupeř byl velmi silný na míči, nicméně kluci to perfektně odbránili a do větších šancí jsme je nepouštěli. Naopak nám se dařilo vyrážet do rychlých protiútoků a měli jsme spoustu šancí vedení navýšit. Bohužel nás buď vychytal brankář, nebo jsme to finále nedokázali vyřešit. Deset minut před koncem po rohovém kopu nás uklidnil nádhernou střelou alá Marco van Basten Ivo Horák a my se tak můžeme těšit na čtvrtfinálový zápas s Třeboní. Kluci zaslouží velkou pochvalu, v extrémním počasí ze sebe vydali maximum, zvládli těžké momenty a výsledek je pro ně odměnou," hdnotil utkání asistent trenéra Tatranu Josef Hopfinger.