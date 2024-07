Šumavan Vimperk - Otava Katovice 1:1 (0:0)

Branky: Benda - Křivanec. Rozhodčí: Marek Mráz. Diváci 100.

Za úmorného vedra se ve vimperské fotbalové aréně hrál velice pěkný zápas. V něm vedli domácí, ale soupeř z Katovic dokázal srovnat. Po utkání mohli být s výkonem svým týmů spokojeni oba trenéři.

Trenér Jiří Košnař hodnotí duel s Katovicemi. | Video: Jan Škrle

"Pro nás to byl první přípravný zápas. Soupeř z Katovic hrál v prvním poločase velice dobře, byl lepší na balonu a měl i více šancí. My pak měli výhodu penalty, ale tu jsme nevyužili. Udělali jsme pár změ v sestavě, chtěli jsme dát každému hráči šedesát minut na hřišti. Něco jsme si řekli o přestávce a ve druhém poločase začali lépe. Vytvořili jsme si pár šancí a šli do vedení. Naší bolestí však je to, že při našem tlaku inkasujeme a to se stalo i tentokrát," hodnotil utkání vimperský trenér Jiří Košnař.

Přestávková porada Katovic. | Video: Jan Škrle

"Po tom, co mají kluci za sebou, jsem byl až překvapen, jak to především v prvním poločase zvládali fyzicky. Byli jsme v té době lepším týmem a vypracovali si dvě tutové šance, které jsme však nedali. Ve druhém poločase na nás domácí nastoupili, nechytili jsme začátek. Do dvacáté minuty jsme se hledali jak vyzicky, tak i herně a inkasovali gól. Pak jsme již opět byli lepším týmem zaslouženě jsme vyrovnali. Hrál se kvalitní zápas a já jsem spokojen," komentoval duel katovický lodivod Michal Brabec.

Před utkáním Vimperk - Katovice. | Video: Jan Škrle

Na celá hodnocení trenérů se můžete podívat na videiích u článku.