SK Vcov - SK Lhenice 1:2 (1:1)

Sestava Lhenic: Plojhar - Trojan, Novák, Janošťák, Jedlička - Prenner, Štangret - Mahák, Růžička, Máčl - Mrkvička. Střídali Kiš a Traxler.

"Poslední přípravné utkání jsme odehráli ve Vacově s výsledkem 2:1. Začalo se s časovou prodlevou kvůli zdravotním problémům jednoho z domácích hráčů, my možná i z toho důvodu neměli potřebnou koncentraci, propadli v souboji u rohového praporku a neubránili následný centr, díky čemuž domácí již v první minutě otevřeli skóre. Postupně jsme se dostávali více do hry, byli aktivnější, poměrně vysoko napadali rozehrávku a tím získávali míče v nebezpečné vzdálenosti pro domácí branku. Škoda, že jsme z toho do konce poločasu vytěžili jen jeden gól a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Druhý poločas jsme zkusili změnit rozestavení, ale úplně nám to nevyhovovalo, navíc nám docházely v teplém počasí síly a tím ubylo i kvality. Přesto jsme si šance vypracovali, ale proměnili jen jedinou. I domácí ohrožovali brankáře Plojhara, ale ten již neinkasoval. Vacov má velmi mladý tým s rychlostně velmi dobře vybavenými hráči a pro nás to byla určitě velmi kvalitní příprava. My každopádně máme na čem pracovat, zdaleka nejsme fyzicky ani herně tam, kde bychom v tuhle dobu týden před začátkem soutěže měli být," hodnotil utkání lhenický trenér Ivo Čech.