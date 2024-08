/FOTOGALERIE/ K poslednímu utkání před startem krajského přeboru si strunkovičtí fotbalisté pozvali do Mexiko arény Hrádek u Sušice. Soupeře jasně přehráli.

Strunkovice nad Blanicí - Hrádek u Sušice 6:1 (2:0)

Branky: Požárek 3, Žurek 2, Dvořák – Skála. Rozhodčí: Kaštánek, Smola a Brodský.

Strunkovičtí, kteří jsou nováčkem krajského přeboru (5. ligy) si pozvali soupeře z Plzeňského kraje, účastníka tamní krajské I.B třídy, od letošního ročníku 7. ligy. Tým ze západu Čech byl pro domácí zejména v prvním poločase vynikající soupeř a první půlhodinu ukázal fotbalovost a také to, že právem hraje několik let špičku své soutěže. Strunkovičtí se rozehrávali déle a v závěru poločasu šli zkušeně do vedení.

Ve druhém poločase byli domácí více na míči a v podstatě hosty k ničemu nepouštěli. Skóre vytáhli na půltucet, ale víc než o to šlo o sehrání se na hřišti, vyzkoušet herní varianty a aby se nikdo nezranil.

Domácí již za týden čeká v pátečním podvečeru start v krajském přeboru. Nic lehkého je na úvod nečeká, zajíždí do Olešníku a hned následující týden přivítají v domácí premiéře tým z Milevska jednoho z kandidátů boje o postup.

Autor: Ladislav Beran