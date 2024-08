Samson Cup: Sokol Zdíkov - SK Planá 0:4 (0:1)

Předkolo Samson cupu, krajského poháru ve fotbale, postavilo proti sobě nováčka I.B třídy (7. liga) TJ Sokol Zdíkov a SK Planá z I.A (6. liga). Hosté, s velkými fotbalovými jmény v sestavě, předváděli, že jsou ve fotbalové hierarchii výše a bylo to znát zejména v držení míče. Přesto se domácím, kterým chybělo několik hráčů ze základní sestavy, podařilo odehrát dobré utkání.

Hosté šli sice do vedení v 10. minutě z penalty, kterou proměnil Jiří Kladrubský, ale záhy nato šli také do oslabení, když musel předčasně do sprch stoper Hotový. Zdíkovští se proti deseti více dostávali do hry a měli i několik slibných standardek. V branku je však nepřetavili, a tak poločas skončil nejtěsnějším skóre 0:1.

Druhá půle se hrála dlouho bez branek, než si zaběhl za domácí obranu Jiří Carda a v pokutovém území byl faulován domácím brankářem Švarcem. Také druhou penaltu hosté proměnili, tentokráte Pavlem Svobodou. V poslední čtvrtině utkání již bylo vidět, že Zdíkovským docházejí síly a fotbalovější soupeř si vytvářel další šance. Také třetí branka padla ze standardky, kdy se z hranice velkého vápna trefil přesně Tomáš Pintér. Až poslední branka padla ze hry, když se prodribloval do bezprostřední blízkosti domácí branky opět Pavel Svoboda a překonal Luďka Švarce.

Ačkoli se překvapení nekonalo, domácí se proti silnějšímu soupeři prezentovali sympatickým výkonem. Hrálo se na skvěle připraveném trávníku, což kvitovali nejen hosté, ale též trojice rozhodčích – Frček, Braťka, Pánek. Jejich bezchybný výkon přispěl k bezproblémovému průběhu utkání. Zápas přišlo sledovat okolo 250 diváků.

Autor: Roman Šebánek