Blaník Strunkovice nad Blanicí - ZVVZ Milevsko 1:1 (0:1)

Branky: 70. Pícha – 14. Bílý. Rozhodčí: Pečenka – Krčín, Barva. ŽK: 2:2 (Koloušek, Fajtl – Kortan, Pich). Diváci: 300.

Premiéru v krajském přeboru zvládli strunkovičtí před týdnem skvěle a přivezli si tři body z Olešníka. Nyí je čekala domácí premiéra v této soutěži a nebezpečné Milevsko. Strunkovičtí vyválčili zasloužený bod.

close info Zdroj: Jan Škrle zoom_in Krajský přebor: Strunkovice - Milevsko 1:1 (0:1).Utkání samotnému předcházela malá oslava. Před utkáním Blaníku Strunkovice proti Milevsku poblahopřáli zástupci domácího klubu k 80. narozeninám fanouškovi Karlu Alenkovi a k 30. narozeninám hráči Martinu Dvořákovi, který působí v klubu od roku 2017 s bilanci 171 zápasů a 16 vstřelených branek.

Děkovačka strunkovickým fanouškům. | Video: Jan Škrle

V utkání samotném se aktéři rozešli smírně 1:1. "První poločas se nám moc nepovedl, soupeř byl většinu času na míči, dobře kombinoval, vytvářel si šance a zaslouženě se po zaváhání našeho brankáře dostal do vedení. Trochu i se štěstím jsme stav 0:1 udrželi do poločasu. Do druhé části jsme částečně změnili způsob hry, začalo se nám dařit, přicházely i šance. Zaslouženě jsme vyrovnali a je škoda, že se nám nepodařilo překlopit skóre a naší stranu. Šance jsme na to měli. Ale pokud mám být objektivní, remíza je asi spravedlivá pro obě strany," hodnotil utkání strunkovický trenér Václav Beneš.

Tomáš Smrčina hodnotí remízu ve Strunkovicích. | Video: Jan Škrle

S bodem byl nakonec spokojen i milevský lodivod Tomáš Smrčina. Celá hodnocení obou trenérů si můžete pustit na videech k článku.