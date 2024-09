Dražice - Strunkovice nad Blanicí 2:2 (0:1)

Branky: 68. (PK) a 85. (PK) D. Januš - 17. A. Kadlec, 63. T. Koloušek. ŽK: 2:4 (Januš a V. Stuchlík /vedoucí/ - Beneš /trenér/ 2, koloušek a Fajtl). ČK: 0:1 (trenér Beneš). Rozhodčí: Němec - Petričák, Černý.

"Do utkání v Dražicích jsme udělali nějaké změny v sestavě a chvíli trvalo, než si kluci na sebe zvykli. Domácí byli více na míči a měli náznaky šncí. Naštěstí pro nás jsme se asi po dvaceti minutách dostali z první vážnější šance Adamem Kadlecem do vedení a mohli hrát ve větším klidu. Škoda, že jsme vedení do půle nenavýšili, šance na to byly. V poločase domácí vystřdali tři hráče, zvýšili aktivitu, ale do vedení o dva góly jsme Tomášem Kolouškem šli my. Závěr utkání byl pro mě velkým zklamáním. Domácí vyrovnali ze dvou penalt a my přišli o dva body. Věřím, že nás nepovedený závěr tohoto utkání ještě více semkne a nabudí do dalších zápasů," hodnotil utkání v Dražicích strunkovický trenér Václav Beneš.