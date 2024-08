/FOTOGALERIE, VIDEO/ Těžší start do sezony si Strunkovičtí fotbalisté ani nemohli přát. Nováček 5. ligy (KP) cestoval v pátečném podvečeru na hřiště spolufavorita soutěže do Olešníka. Nakonec si tým od Blanice odvezl všechny body.

FK Olešník - Strunkovice nad Blanicí 1:3 (1:1)

Branky: 45. J. Martinec - 19. a 77. M. Požárek, 64. (PK) R. Žurek. ŽK: 4:4 (Vojta, Toth, Tlapa, Beko - R. Žurek, Funda, Kadlec, Miklas). Rozhodčí: Boček - Šťastný, Vican.

Strunkovičtí odjížděli do Olešníka s pokorou a s tím, že vše postaví na pevné obraně. To se jim povedlo a navíc zaúřadovalo útočné duo Michal Požárek - Roman Žurek. Již příprava naznačovala, že bude tento tandem pro týmy soupeřů velkým nebezpečím a jako první to v soutěžním utkání pocítil Olešník.

Strunkovičtí fotbalisté slaví výhru v Olešníku. | Video: Jan Škrle

"Byl to pro nás velmi těžký zápas, Olešník měl velkou převahu na míči. Nám se dařilo podnikat rychlé protiútoky a z toho jsme dali tři góly. Mohli jsme sice dát i další, ale na druhou stranu jsou ty tři hodně. Olešník nám moc nepůjčil míč, ale kluci zahráli v obranné činnosti maximum. Moc si tohoto vítězství cením," komentoal duel strunkovický trenér Václav Beneš (celý rozhovor najdete na videu k článku).

Strunkovičtí tak pozvali fanoušky na první domácí duel sezony, ve kterém hostí v neděli 18. srpna od 17 hodin dalšího silného soupeře ZVVZ Milevsko. Olešník si bude chtít den předtím napravit reputaci v Semicích.