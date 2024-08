/FOTOGALERIE, VIDEO/ O víkendu startuje předkolem Jihočeský fotbalový pohár Samson cup. Představí se i týmy z Prachaticka, pro které je to dobrá herní příprava před startem sezony.

Prachatický Tatran zajíždí na hřiště Slavoje Volyně. Meziokresní derby se hraje v pátek od 17.30 hodin a Tatran by měl potvrdit, že hraje v mistrovských soutěžích o stupínek výše než domácí.

Okresní derby z Prachaticka je na programu v sobotu od 17 hodin. Netolice (I.B) hostí Čkyňské (I.A). Fanoušci se mohou těšit na zajímavou konfrontaci. Netoličtí v pondělí vyhráli přípravu na hřišti ambiciozního nováčka A skupiny I.B třídy v Křemži a mohli by soupeře z vyšší soutěže prohnat. Vítěz tohoto souboje následně vyzve v dalším kole vítěze utkání Tučapy – Slavia ČB.

Do předkola zasáhne i nováček I.B třídy Sokol Zdíkov. Ten v neděli hostí od 17 hodin nadmíru silného soupeře, na Šumavu zavítá celek SK Planá. Zdíkovští si tak po čase opět vyzkoušejí konfrontaci s krajským fotbalem. Vítěz tohoto utkání se v osmifinále střetne s vítězem duelu Volyně – Prachatice.

Z výčtu týmů z Prachaticka, které jsou přihlášeny do Samson cupu, ještě chybí FC Vlachovo Březí. Na „Kozlíky“ v předkole nezbyl soupeř a postoupili rovnou do osmifinále. A to si pořádně užijí, když přivítají spolufavorita krajského přeboru ZVVZ Milevsko.