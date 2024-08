Junior Strakonice B – Sokol Střelské Hoštice 1:1 (0:1)

Branky: 82. M. Stöger – 18. P. Rejšek. ŽK: 4:4. ČK: 0:1 (60. Šperl). Rozhodčí: Brodský – Dušek, Honzák.

„Od začátku jsme chtěli hrát aktivně, vysoko napadat a být více na balónu. V 18. minutě přišla chyba ve středu pole, kterou hosté potrestali – 0:1. Nám se nedařilo dostat do šancí. V prvním poločase jsme měli po krásné akci tutovku, kterou jsme nedokázali proměnit. Ve druhém poločase jsme chtěli hru více zrychlit a dostávat se více do střelby. Jenže špatné řešení finální přihrávky nebo po nepřesných střelách se nedařilo vyrovnat. Po vyloučení hostujícího hráče se Hoštice ještě více zatáhly a nám se nedařilo do nich dostat. V 82. minutě vyrovnal Stöger a věřil jsem, že se ještě podaří zápas otočit. To se nestalo a v nastaveném čase nás zachránil skvěle chytající Kozlík. Doma je to ztráta ale nejvíce mě mrzí obnovené zranění Kafky,“ hodnotil pro klubový Facebook utkání strakonický trenér Martin Linhart.

Sedlice – Stachy 2:0 (2:0)

Branky: 15. J. Novák, 26. J. Panuška. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Šíma – Pašek, Kostka.

Domácí v prvním poločase naplňovali roli favorita, vytvořili si tlak a zúročili ho dvěma góly. Hosté se sice ve druhé půli zlepšili, ale na zasloužené výhře domácích to již nic nemohlo změnit.

Slavoj Volyně – FK Chelčice 3:1 (2:0)

Branky: 30. P. Pubal, 33. a 77. V. Chvosta – 89. (PK) J. Pícha. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Švarc – Trkovský, R. Mráz.

Po půlhodině hry dali domácí důležité dva góly, které přinesly do jejich hry klid. Ve druhém poločase hosté trochu změnili styl hry, byli nebezpečnější, ale domácí přesto potřetí skórovali. Čestná branka Chelčic přišla až v závěru utkání.

Netolice – Štěkeň 1:3 (0:3)

Branky: 85. M. Raušer – 25. vlastní Rokůsek, 30. M. Kynkor, 34. F. Machovský. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (69. Rokůsek). Rozhodčí: Braťka – Smékal, Datsenko.

Po jarní krasojízdě se čekalo, že Netoličtí rozjedou sezonu ve velkém stylu. Zahráli však pod své možnosti a když soupeř dal za devět minut tři branky, bylo o vítězi prakticky rozhodnuto. Netoličtí sice ve druhé půli soupeře zatlačili, ale posledních dvacet minut hráli jen v deseti a na obrat již nebylo.

Prachatice B – Nebahovy 4:2 (3:2)

Branky: 21. a 38. J. Hrbek, 23. a 58. V Šabršula – 6. J. Mráz, 12. P. Pešek. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Pánek – Braťka, Harvalík.

Nováček soutěže z Nebahov měl fantastický vstup do utkání, když využil dvou chyb v domácí obraně. Domácí se z šoku postupně oklepali a během tří minut srovnali. Nejprve po rohu poté po chybě soupeře. Když Tatran využil další chyby nováčka a šel do vedení, nebylo již o vítězi pochyb.

Zdíkov – Vacov 1:2 (0:1)

Branky: 85. J. Vašíček – 30. P. Jáchym, 48. F. Roučka. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (83. Podskalský). Rozhodčí: Trkovský – Švarc, Harvalík.

Pošumavské derby začalo šancemi na obou stranách, ale v první půlhodině nemířili kanonýři přesně. Domácí pak vyrobili chybu, kterou soupeř využil ke vstřelení prvního gólu. Domácí se snažili ve druhém poločase srovnat, ale vyrobili ve středu pole chybu, kterou soupeř z brejku potrestal. V závěru šli domácí do deseti a paradoxně v tu chvíli vstřelili kontaktní gól. Na vyrovnání však již nebylo.

Hluboká nad Vltavou B – Vlachovo Březí 3:2 (2:1)

Branky: 3. a 26. T. Křiváček, 72. P. Koupal – 32. M. Novotný, 64. (PK) Š. Kužvart. ŽK: 4:4. Rozhodčí: Mazour – Kazda, Pileček.

Béčko Hluboké se přesunulo ze skupiny A do béčka a je tak pro soupeře velkou neznámou. Ale s postupem áčka do divize získalo i béčko na síle. V podzámčí se hrál kvalitní fotbal. Domácí se dostali do dvoubrankového vedení, ale soupeř z Prachaticka svou aktivní hrou nejprve v prvním poločase snížil a ve druhém dokonce vyrovnal. Na třetí branku Hluboké již sice nedokázal reagovat vyrovnáním, nicméně bojoval o bod až do samotného konce utkání. V každém případě byl výkon hráčů Vlachova Březí dobrým příslibem do sezony.