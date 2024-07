Záchranářské drama uplynulé sezony ve fotbalové I.B třídě jistě ještě mají v paměti minimálně fanoušci týmů, které byly do těchto bojů "zapojeny“.

A trhat vlasy si nyní musejí v Bělčicích. Prvotní radost po bodu s Volyní, který na první pohled zaručoval záchranu na úkor Ratibořských Hor ze skupiny C, zkalil ten fakt, že se na vzájemný zápas v této skupině propadly na předposlední místo Božetice a to znamenalo pád Bělčic do okresu. Při stejném počtu bodů i rozdílu skóre měl celek ze Strakonicka nastříleno o tři góly méně. A nedlouho poté přišel další šok. Božetice, které se na úkor Bělčic zachránily, I.B třídu nepřihlásily… To však neznamená návrat Bělčic do I.B třídy, ale možnost postupu dalšího týmu z okresů. Kalich hořkosti si tak v Bělčicích dopili až do dna.

Ale to vše již je historie, nyní již známe podobu nového soutěžního ročníku. A vezměme to popořadě. Místo postupujícího Bavorova nikdo z I.A třídy do této skupiny nesestoupil. Místo sestupujících celků Dražejova a Bělčic sem postoupil vítěz OP Prachaticka z Nebahov. A jelikož postup do I.B třídy nevzal nikdo ze Strakonicka, vznikla zde dvě volná místa. Jedno zaplnil druhý tým z OP Prachaticka ze Zdíkova a druhé béčko Hluboké. To sem bylo přeřazeno ze skupiny A, aby uvolnilo místo Včelné, která právě do skupiny A přešla z céčka.

Suma sumárum, počty zástupců z jednotlivých okresů se zcela změnily. Prachaticko má nyní místo pěti sedm zástupců, Strakonicko místo devíti šest. Poslední místečko patří béčku Hluboké.