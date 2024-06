Poslední kolo B skupiny fotbalové I.B třídy muselo dát odpověď na to, kdo sestoupí. Bylo jasné, že to bude někdo ze Strakonicka, ale čekal se pouze jeden sestupující. Nakonec jdou dolu z této skupiny dva týmy. Poslední Dražejov a navíc Bělčice, které v porovnání s Božeticemi ze skupiny C měly při stejném bodovém zisku a brankovém poměru nastříleno o čtyři góly méně…

Projděme si výsledky posledního kola.