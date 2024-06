/FOTOGALERIE/ Do Frymburka zajížděli lheničtí fotbalisté k poslednímu utkání sezony v A skupině I.B třídy. Ani tentokrát neokusili hořkot porážky a mohou se pochlubit skvělým jarem.

I.B třída: Lhenice - Frymburk. | Video: Jan Klein

Šumava Frymburk - SK Lhenice 2:4 (1:3)

Branky: 30. a 64. (PK) S. Budík - 5. D. Trojan, 14. Z. Jedlička, 43. J. Mrkvička, 76. P. Prenner. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Křížek - Hladík, Zloch.

Sestava Lhenic: Rapčan - Kiš (83. Štangret), Novák, Růžička st., Jedlička - Jirkovský, Prenner, Fišer, Jedlička - Mrkvička (46. Mahák), Traxler (46. Máčl). Dále připraven - Dvořák.

"Zakončili jsme jarní půlsezonu výhrou ve Frymburku a na jaře tedy neprohráli, což je neskutečné a chtěl bych všem, kteří se na tom podíleli, poděkovat, zejména pochopitelně hráčům. Doufám, že si to užili a budou si to pamatovat, protože to už se nemusí nikdy opakovat. Samotný sobotní zápas jsme začali skvěle a šli do dvoubrankového vedení, pak jsme si ale zbytečnou chybou v rozehrávce situaci zkomplikovali, domácí nám to ale před koncem poločasu vrátili, když se nedomluvili ve svém pokutovém území. Hru jsme víceméně kontrolovali, ale pak vyrobili penaltu, která přinesla snížení na rozdíl jedné branky. Poté jsme ale přidali čtvrtou branku a zbytek utkání se celkem v poklidu dohrával. Mrzí mě trochu dvě obdržené branky, ale zase jsme venku čtyři dali, takže zasloužené tři body. Jarní jízda nádherná, ale velký závazek a zodpovědnost do nové, náročnější sezony, ve vyšší a kvalitnější soutěži, snad si to hráči uvědomují, letní pauza je velmi krátká," shrnul duel lhenický trenér Ivo Čech.