/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tradiční šumavské derby SK Vacov - Sokol Stachy se hrálo v předposledním kole celé sezony B skupiny fotbalové I.B třídy. A náboj derby byl ještě zvýšen tím, že před utkáním neměli hosté ještě jistotu záchrany.

I.B třída: Vacov - Stachy. | Video: Zdeněk Formánek

SK Vacov - Sokol Stachy 0:2 (0:1)

Branky: 42. D. Červený, 83. M. Rypl. ŽK: 2:3 (Kryštof, Českánek - Šíp, Mánek, Hovorka). Rozhodčí: Ťupa - Novotný, Barták.

Derby, ve kterém si dlouhá léta soupeři nic nedarují. V současnosti se již sice na hřišti nejiskří jako před lety, ale velkou prestiž tyto souboje mají nadále. Tento souboj byl navíc okořeněn tím, že hosté potřebovali k jistotě záchrany minimálně bod. Domácí byli fotbalovější, měli plno šancí, ale nedokázali je proměnit. Hosté bojovali a když se do šance dotali, tak je proměnili. Nestranný pozorovatel komentoval duel jasně: "Vacov by nedal gól snad ani do půlnoci."

Zdroj: Zdeněk Formánek

V posledním kole hostí Stachy béčko Junioru Strakonice a oba soupeři již mohou hrát v naprostém klidu, jsou zachráněni. Vacov zamíří na hřičě Otavanu Štěkeň, kde může jít domácím ještě o hodně.