/FOTOGALERIE/ Po vítězství v derby nad Čkyní chtěli vimperští fotbalisté bodovat i v Kamenném Újezdu. Domácí bojují o záchranu v I.A třídě a v bojovném utkání nkonec slavili těsné vítězství.

Vimperští fotbalisté (na snímku z utkání ve Strunkovicích ve žlutém) padli v Kamenném Újezdě 1:2. | Foto: Zdeněk Formánek

Kamenný Újezd - Šumavan Vimperk 2:1 (2:0)

Branky: 9. M. Šíma, 22. J. Červonyj - 71. P. Benda. ŽK: 4:0 (Červonyj, Rožboud, Prokop, Špát). ČK: 0:1 (90. Vavřík). Rozhodčí: Nedvěd - Ondřej, Ryklík.

Sestava Vimperka: Osvald - Žofka, Formánek, Čech, Vavřík - Málek, Rod, Vintr (79’ Juřík), Vondrášek P. (61’ Benda), Kubačka (61’ Pasecký) - Schwarz (46’ Císař P., 71’ Sova). Dále byli připraveni: Vondrášek T., Tongel’

"Na velmi těžkém terénu, který byl silně podmáčený, ale pro oba týmy stejný, jsme nedokázali navázat na domácí výhru nad Čkyní. Do začátku utkání jsme se museli obejít bez našich mladých pušek, které jsme uvolnili pro jejich utkání ve Strakonicích, a tak nastoupili poprvé v sezoně všichni naši muži, kteří jsou zdravotně v pořádku. Utkání bylo vyrovnané, oba týmy se dostaly do několika šancí, ovšem domácí na rozdíl od nás ty své proměnili a tak se šlo o poločase do kabin za stavu 2:0. O poločase jsme si řekli, že ještě není nic ztraceno a pokud zvýšíme pohyb, tak můžeme v Kameňáku uspět. Během druhého poločasu jsme trochu prostřídali sestavu a zapojili naše dorostence, což naší hru zrychlilo a dokázali jsme brankou Bendy snížit na 1:2. Domácím docházel dech a my si vytvořili ještě několik šancí, které jsme bohužel nedokázali využít, a tak jsme všechny body nechali v Kamenném Újezdu," komentoval utkání vimperský trenér Lukáš Sýs a doplnil: "Více než ztráta bodů mě mrzí zbytečná červená karta pro Honzu Vavříka v úplném závěru utkání, který v dobrém úmyslu zastavit protihráče udělal zbytečný faul a bude nám tak chybět v dalších utkáních. Příští kolo nás čeká derby s Prachaticemi, na toto utkání se těšíme, jen mám strach, abych nemusel sám obout kopačky, když vidím, kolik bude z různých důvodů chybět hráčů. Ale my si nějak poradíme, nic jiného nám nezbyde."