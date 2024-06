/FOTOGALERIE/ K poslednímu mistrovskému utkání končící sezony A skupiny I.A třídy zajížděli vimperští fotbalisté do Kaplice. Vítězství slavili po velmi dobrém výknu domácí hráči.

Fotbalová I.A: Kaplice - Vimperk 4:1 (2:0). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – TJ Šumavan Vimperk 4:1 (2:0)

Branky: 12. Fučík 34. Daniel pen., 56. Nowak, 84. Vaniš – 61. Benda. ŽK: 2:2 (Štrbačka, Nowak – Formánek, Vintr). Rozhodčí Pravda – Hrušková, Braťka. Diváků: 124.

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Pál, Čutka (52. Ješina), Pastier, Daniel (75. Schneider), Nowak, Jan Česák, Divoký, Vaniš, Fučík (64. J. Smolen), Štrbačka (64. Gondek). Vimperk: Osvald – Formánek, Čech, Kliment, Vavřík, Kubačka (59. Toman), Vintr, Rod, Sova, Benda (79. Císař), Pasecký.

Utkání bylo poslední pro trenéra Lukáše Sýse na lavičce týmu mužů vimperského Šumavanu. "Poslední utkání sezony jsme odehráli na krásném hřišti v Kaplici. Z naší strany jsme bohužel k prvnímu poločasu přistoupili až trestuhodně laxně, což domácí potrestali dvěma brankami. Do druhého poločasu jsme trochu promíchali sestavu a naše hra se zlepšila. I přesto jsme ve druhém poločase opět obdrželi dvě branky. Čestný gól za náš tým vstřelil Petr Benda a tak utkání skončilo zaslouženě výhrou domácích," shrnul duel Lukáš Sýs a pokračoval: "Bylo to moje poslední utkání v roli trenéra Šumavanu Vimperk. Chtěl bych poděkovat všem našim hráčům za krásně prožité dva roky, které pro mě byly obrovskou zkušeností a školou. Velké díky patří našim dorostencům, kteří nám pomáhali ve většině zápasů, stejně tak bych teď vyzdvihl a poděkoval našim matadorům Petru Vondráškovi, Petru Císařovi. Silvovi Schwarzovi, kteří nám hodně pomohli a já si toho velmi vážím. Největší díky patří mým parťákům, kteří to se mnou táhli celé dva roky Janě Košnařové, Milanu Kavanovi a Michalu Uhlíkovi mladšímu, kteří mi byli vždy obrovskou oporou. Chtěl bych klukům popřát do další sezony vše nejlepší, hodně bodů a minimum zranění. Jsem rád, že jsem mohl být, v roli trenéra A týmu, součástí takového oddílu, jakým vimperský Šumavan je."

"Poslední zápas sezony jsme zvládli na výbornou. Troufnu si říci, že jsme byli po celé utkáí lepším týmem a zaslouženě vyhráli. Nyní si dáme měsíc odpočinku a 16. července se do toho opět zakousneme," doplnil kaplický trenér Zbyněk Ginzel.