Tatran Prachatice - Znakon Sousedovice 1:0 (0:0)

Branka: 90. J. Sova. ŽK: 1:3 (Babka - Vaněček, Marcinko, Šimek). Rozhodčí: Ovčáček - Písek, Ovčáček st. Diváci: 100.

Byl to více boj než fotbalově pohledný zápas. O velké šance byla v utkání nouze a nakonec paradoxně rozhodl hráč, který necelé tři hodin před utkáním přistával na pražském letišti po dovolené. Jakub Sova stihl až druhý poločas, ale domácí mu musejí děkovat. Byl to on, kdo rozhodl.

"Sousedovice nám fotbalově nesedí, v minulé sezoně jsme s tímto soupeřem uhráli pouze bod a na jeho hřišti jsme inkasovali čtyřku. Sem nyní přijel dobře připraven, hrál to důrazně, což nám nesedí. My v úvodu neproměnili dvě tutovky, pak to bylo vyrovnané a nakonec jsme byli šťastnější. Ke konci jsme sice byli herně lepší, ale soupeř hrozil z každého brejku. Nakonec nás zachránil gólman Mates Osvald, který výborně přečetl průnikovku soupeře. Kdyby ji nepřečetl, možná vyhrál soupeř. Ale Mates tam byl, rozehrál to skvěle a nakonec jsme ten rozhodující gól dali my. Nakonec tedy spokojenost, výhru si kluci zaslouží. Soupeř velmi dobře bránil a sám měl výborné standardky. Tady musím pochválit naše kluky, že to uskákali. Chyběli nám výborní hlavičkáři Pavel Řezník a Jirka Pravda. Ani ti výškově menší se nenechali odtlačit a dokázali jsme všechny standardky odbránit," komentoval utkání prachatický asistent trenéra Josef Hopfinger a dodal: "Teď jedeme do Katovic. Velmi silný soupeř a vše, co tam dokážeme získat, bude velmi dobré."

"Kluci si hrábli, hráli dobře, zápas byl z mého pohledu vyrovnaný. Domácí měli sice více ze hry, ale hráli jen po velké vápno. Rozhodla však naše hrubá chyba, což jsme si vyříkali. Nejsem vyloženě zklamaný, z Prachatic se body vozit nebudou," Doplnil k utkání sousedovický trenér Radek Pintíř.