/FOTOGALERIE/ Ve slavnostní atmosféře se již nesl poslední zápas sezony fotbalové I.A třídy ve Strunkovicích nad Blanicí. Fotbalisté domácího Blaníku měli v kapse postup do krajského přeboru a v duelu s Blatnou potvrdili svou suverenitu na domácím hřišti.

Fotbalová I.A: Strunkovice - Blatná 8:0 (3:0). | Foto: Jan Klein

Strunkovice nad Blanicí - Blatná 8:0 (3:0)

Branky: 9., 15., 28., 50. a 82. R. Žurek, 63. P. Beneš, 71. M. Dvořák, 84. A. Kadlec. ŽK: 2:4 (Koloušek, Brych - Hlaváč, Bláha, Hrubý, Levý). Rozhodčí: Cigáň - Izugrafov, Marek. Diváci: 200.

Poslední utkání sezony se ve Strunkovicích neslo ve slavnostním pojetí. Připraveny byly oficiální oslavy historického postupu do krajského přeboru s předáním vítězného poháru z rukou předsedy KFS Jihočeského kraje Tomáše Pintéra.

Utkání samotné si domácí hráči i diváci užívali. Hru okořenil pěti brankami Roman Žurek, nejlepší střelec soutěže v této sezoně. "Poslední utkání sezony a zároveň první v posledních dvou sezonách, ve kterém jsme mohli hrát bez jakéhokoliv tlaku na výsledek. Na hře to bylo znát a kluci si utkání dokonale užili. Dařila se kombinace, padaly hezké góly a střelecky se opět dařilo Romanovi Žurkovi, který do své sbírky přidal dalších pět zásahů," komentoval utkání strunkovický trenér Václav Beneš a doplnil: "My touto výhrou zkompletovali plný bodový zisk ze všech domácích zápasů v tomto soutěžním ročníku. To, co následovalo po zápase, jsem ještě nezažil a jsem přesvědčen, že ani většina lidí, kteří byli v sobotu večer na našem stadionu."