Strunkovičtí fotbalisté doslova rozebrali domácí Borek a nastříleli mu devět branek. Potvrdili tak vítězství v soutěži s nárokem na postup do krajského přeboru. "Pracujeme intenzivně na tom, abychom do kraje postoupili, ale zároveň tam mohli hrát důstojnou roli," odpověděl strunkovický trenér Václav Beeš na otázku Deníku, zda jeho tým reflektuje na postup do krajského přeboru. Ve Vimperku viděli fanoušci celkově pohledný fotbal, více ze hry měli Prachatičtí, ale v derby kralovali oba mladí gólmani, a tak nepadl ani jeden gól. Čkyňští nebodovali vůbec, jejich duel ve Vodňanech rozhodl jediný gól domácích.

FK Borek - Strunovice nad Blanicí 0:9 (0:5)

Branky: 10. V. Páník, 15. a 36. M. Kochma, 20. a 42. A. Kadlec, 68., 85. a 89. R. Žurek, 88. K. Pícha. ŽK: 1:0 (Houška). Rozhodčí: Herzog - Kollmann, Tauber.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Utkání jsme chtěli zvládnout za tři body a zajistit si vítězství v soutěži již po tomto kole. Důležité bylo, že jsme po dvsceti minutách již vedi o tři branky, mohli hrát odzadu a spoléhat na brejky. Domácí se snažili, měli i několik vyložených šancí, ale na rozdíl od nás měli smůlu v koncovce. Výsledek je pro domácí až příliš krutý, ale nám tam padlo všechno, soupeřl vůbec nic. Chtěl bych poděkovat všem hráčm, včetně těch z béčka, kteří nám museli opět pomoci, realizačnímu týmu a hlavně fanouškům, kteří s námi jeli k utkání v hojném počtu a užili si s námi rozhodující vítězství."

FK Vodňany - SK Čkyně 1:0 (0:0)

Branka: 79. A. Hrynevich. ŽK: 0:1 (Červený). ČK: 1:0 (22. Benedikt). Rozhodčí: Tauber - R. Novák, Kotnauer.

Patrik Krull, vedoucí SK Čkyně: "Pořád je to stejná písnička. Herně to celkem šlape ale žalostná koncovka nás v posledních zápasech připravuje nejen o body, ale také o nervy, to už prostě není možné. Ve Vodňanech jsme dostali ještě k tomu možnost přesilovky od 22. minuty za hloupé oplácení domácího hráče. V celém utkání jsme byli lepším týmem, hraje se ovšem na góly a ten dal domácí útočník v 79. minutě po ojedinělém brejku. Za týden uzavřem sezonu doma s Borkem a viditelně tu pauzu už opravdu potřebujeme a těšíme se na ni."

Šumavan Vimperk - Tatran Prachatice 0:0

ŽK: 1:1 (Havlan - Pravda). Rozhodčí: Brodský - Smola, Braťka.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "V posledním domácím utkání sezony jsme v derby přivítali prachatický Tatran. Náš tým staršího a mladšího dorostu jsme doplnili o pár zkušených chlapů a odehráli řekl bych vyrovnané utkání. Vytvořili jsme si několik slibných šancí, ale nic nám tam nepadlo. Musím ovšem říct, že Prachatice měly více šancí ke vstřelení gólu než my, ale proti byl Matyáš Osvald, který svým výkonem přispěl k zisku bodu vrchovatou měrou a hostující lavička z něj byla až nešťastná. Právě z Prachatic k nám Matyáš přišel a v tomto utkání předvedl dokonale své kvality, kdy vše vychytal na brankové čáře, udělal si pořádek ve vzduchu a když bylo třeba, tak zastoupil naše obránce skvělými výběhy téměř na polovinu hřiště. Když už hosté našeho gólmana překonali, tak naši kluci skákali do střel jak na hokejovém mistrovství světa. Chtěl bych hrozně poděkovat našim dorostencům a to především těm mladším, kteří za nás pravidelně nenastupují, ale v tomto utkání jsme byli v situaci, kdy i oni nám pomohli, když jsme to potřebovali. Před těmito hráči: Michal Pasecký, Tomáš Vondrášek, Vladimír Havlan, Jaroslav Voldřich, Jakub Toman, Zdeněk Ondrášek a Denis Tongel’ smekám pomyslný klobouk. Výborné utkání odehráli i Petr Benda s Markem Sovou, kteří odehráli jedno z nejlepších utkání v této sezoně. Náš kapitán Honza Čech, střední záložník Lukáš Vintr a gólman Matyáš Osvald ukázali, jak hrají opravdové opory týmu."

Josef Hopfinger, trenér Tatranu Prachatice: "Zápas jako takový asi ovlivnily hráčské ztráty na obou stranách, oběma týmům chyběla spousta hráčů. My to před zápase spočítali na naší straně na jedenáct, když dám dohromady áčko i béčko. Přesto jsme podle mého poskládali dost silný tým, ale vše se odvíjelo od toho, že jsme v úvodu utkání neproměnili plno šancí. Nechali jsme se pak trochu uspat soupeřem, který to hrál ze zabezpečeé obrany. Ve druhé půli jsme to více otevřeli ve snaze vyhrát, měli tam vzadu okýnka a pustili domácí do šancí. My jich měli více, ale nakonec to skončilo bez branek. Musím však smeknoout před domácími mladšími drostenci, podali skvělý výkon. Oba gólmani zachytali skvěle. Za nás poprvé chytal v sezoně dorostenec Šimon Vrhel. Rozdali si to na férovku a výsledek 0:0 svědčí o tom, že mají oba vysokou kvalitu. Matyáš Osvald se k nám po sezoně vrací. Jeden z nich půjde v další sezoně do základu, měli si poměřit síly a zvládli to oba skvěle. Chtěli jsme si zápasem ukázat, kdo je na tom lépe, ale oba byli skvělí a bude to asi těžké rozhodování, koho určit jedničkou."