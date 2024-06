/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jedním z taháků víkendového kola A skupiny fotbalové I.A třídy byl souboj Tatranu Prachatice s Dolním Dvořištěm. V herně kvalitním duelu nakonec slavili vítězství hráči zpod Libína.

Tatran Prachatice - Dolní Dvořiště 2:1 (1:0)

Branky: 18. (PK) I. Horák, 56. K. Wagner - 53. J. Kubík. ŽK: 3:3 (Srch, Řezník, Horák - Jansa, Aibl, Mac Tesař). Rozhodčí: Ovčáček - Crkva, Jelínek.

Na jaře se tak kvalitní fotbal jako v duelu s Dolní Dvořištěm v Prachaticích nehrál. I na těžkém terénu se hrálo nahoru dolu a k vidění bylo na obou stranách plno brankových šancí. Utkání by asi slušela remíza, ale hraje se na góly a domácí dali o jeden více. Dolní Dvořiště utrpělo na jaře teprve druhou porážku.

"Po dlouhé době k nám přijel soupeř, který chtěl hrát fotbal a i když se hrálo na těžkém a podmáčeném terénu, tak to pro oko diváka byl dobrý fotbal. Šance se rodily na obou stranách. My si cíleně couvli, jelikož jsme věděli o kvalitách soupeře, a snažili se vyrážet do protiútoků. To se dařilo a z jednoho z nich přišla penalta v náš prospěch. Do druhé půle jsme šli opatrně odzadu, ale ze ztráty na polovině hřiště jsme dostali gól po tečované střele. To již je u nás tradicí, nedostáváme normální góly, ale po tečích. Nicméně jsme kontrovali krásnou průnikovou akcí a znovu se dostali do vedení. Ale opět nám šel ihned z rozehrvky soupeř sám na bránu a naštěstí to neproměnil. Od té doby jsme již dovedli utkání víceméně v klidu do vítězného konce. Výhry si moc vážíme, protože proti tak silnému soupeři jsme ještě v této sezoně nevyhráli," komentoval utkání asistent trenéra Prachatic Josef Hopfinger.

Na hřiště se v domácím dresu dostalo několik mladých fotbalistů a zahráli velmi dobře. "Je to díky tomu, že máme béčko v I.B třídě. Kluci se proti mužům ohrávají a jdou výkonnostně nahoru. Herně tam již vyčnívají a pro nás jen dobře, že je můžeme využít do áčka. Béčko by mělo zocelovat mladé kluky, což se u nás daří. Máme v kádru áčka asi pět kluků, co začínali sezonu v béčku," doplnil Josef Hopfinger.

Pro hosty je porážka zklamáním, herně by si alespoň bod zasloužili. "Zápas se mi nehodnotí vůbec dobře. Bohužel jsme si prohráli tak nějak zápas sami. Šance na góly jsme měli, ale nedali je. Musíme se poučit z chyb. Na druhou stranu si musíme vzít to dobré, co jsme tam měli," komentoval utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a doplnil: "V týdnu se musíme připravit na derby s Kaplicí a zvládnout to."