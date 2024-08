SK Lhenice - Sokol Kamenný Újezd 3:1 (2:0)

Branky: 5. M. Janošťák, 20. J. Mrkvička, 76. O. Pokorný - 53. A. Černý. ŽK: 2:2 (Trojan, Prenner - Rezek, Černý). Rozhodčí: Brodský - Trkovský, Dušek.

Sestava Lhenic: Plojhar - Trojan, Kiš, Janošťák, Jedlička - Prenner, Štangret (66. Fišer) - Mahák (84. Traxler), Růžička (78. Cais), Jirkovský (88. Novák) - Mrkvička (63. Pokorný).

7. liga: Lhenice - Kamenný Újezd. | Video: Jan Klein

Pro lhenické fotbalisty byl souboj s Kameňákem důležitým srovnáním. Hosté v minulé sezoně bojovali dlouho o záchrnu, Lheničtí sem postoupili. Navíc si domácí chtěli prodloužit dlouhou sérii bez porážky, která začala 21. října minulého roku.

SK Lhenice - Kamenný Újezd. | Video: Jan Klein

"Každý zápas je pro nás něčím novým, sžíváme se s vyšší soutěží, kde je to rychlejší, důraznější, kvalitnější. Kluci k tomu ale opět přistoupili správně, všichni byli platní a podle mě jsme i o něco více chtěli, pak se dají některé nedostatky či technické chyby nahradit. Začali jsme aktivněji než hosté, byli trochu více na míči, do dvoubrankového vedení se dostali po standardních situacích, hosty do šancí nepouštěli a první poločas celkem v pohodě dohráli. Druhou půli ale začal aktivněji a rychleji soupeř, který také po pěkné akci snížil. My potom vhodně prostřídali, více kombinovali a z protiútoků měli pár šancí ke zvýšení náskoku, což se nám i podařilo. Se vstupem do soutěže musí panovat spokojenost, stále je ale na čem pracovat, půjdeme zápas od zápasu a uvidíme. Děkujeme fanouškům za podporu," komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.