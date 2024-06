/FOTOGALERIE, VIDEO/ Los A skupiny fotbalové I.A třídy proti sobě v předposledním kole sezony postavil hráče Šumavanu Vimperk a Tatranu Prachatice. V anketě Deníku čtenáři jasně favorizovali v utkání hostující Tatran. Ten sice měl v utkání podstatně více šancí, ale nakonec se z výhry nemohl radovat nikdo.

I.A třída: Vimperk - Prachatice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Šumavan Vimperk - Tatran Prachatice 0:0

ŽK: 1:1 (Havlan - Pravda). Rozhodčí: Brodský - Smola, Braťka.

"V posledním domácím utkání sezony jsme v derby přivítali prachatický Tatran. Náš tým staršího a mladšího dorostu jsme doplnili o pár zkušených chlapů a odehráli řekl bych vyrovnané utkání. Vytvořili jsme si několik slibných šancí, ale nic nám tam nepadlo. Musím ovšem říct, že Prachatice měly více šancí ke vstřelení gólu než my, ale proti byl Matyáš Osvald, který svým výkonem přispěl k zisku bodu vrchovatou měrou a hostující lavička z něj byla až nešťastná. Právě z Prachatic k nám Matyáš přišel a v tomto utkání předvedl dokonale své kvality, kdy vše vychytal na brankové čáře, udělal si pořádek ve vzduchu a když bylo třeba, tak zastoupil naše obránce skvělými výběhy téměř na polovinu hřiště. Když už hosté našeho gólmana překonali, tak naši kluci skákali do střel jak na hokejovém mistrovství světa. Chtěl bych hrozně poděkovat našim dorostencům a to především těm mladším, kteří za nás pravidelně nenastupují, ale v tomto utkání jsme byli v situaci, kdy i oni nám pomohli, když jsme to potřebovali. Před těmito hráči: Michal Pasecký, Tomáš Vondrášek, Vladimír Havlan, Jaroslav Voldřich, Jakub Toman, Zdeněk Ondrášek a Denis Tongel’ smekám pomyslný klobouk. Výborné utkání odehráli i Petr Benda s Markem Sovou, kteří odehráli jedno z nejlepších utkání v této sezoně. Náš kapitán Honza Čech, střední záložník Lukáš Vintr a gólman Matyáš Osvald ukázali, jak hrají opravdové opory týmu. Velké díky patří i našim starším žákům, kteří dopoledne převzali pohár a zlaté medaile za celkovou výhru v krajském přeboru, což je obrovský úspěch a moc to jak hráčům, tak jejich trenérům přeji, hlavně za to, jak celou sezónu pracovali si to zaslouží. Právě oni nás po celé utkání hlasitě povzbuzovali a vytvořili tak atmosféru opravdového derby. Mám z tohoto zápasu radost a beru jej jako takové naše malé vítězství," hodnotil utkání domácí trenér Lukáš Sýs a pokračoval: "Řekl bych že jsme se s domácím prostředím v této sezoně rozloučili důstojně a s hlavou nahoře. Bylo to moje poslední domácí utkání v roli trenéra Šumavanu Vimperk a proto bych všem našim hráčům chtěl poděkovat, jaký ukázali morál a jak utkání odjezdili od začátku až do konce. Díky kluci!"



"Zápas jako takový asi ovlivnily hráčské ztráty na obou stranách, oběma týmům chyběla spousta hráčů. My to před zápase spočítali na naší straně na jedenáct, když dám dohromady áčko i béčko. Přesto jsme podle mého poskládali dost silný tým, ale vše se odvíjelo od toho, že jsme v úvodu utkání neproměnili plno šancí. Nechali jsme se pak trochu uspat soupeřem, který to hrál ze zabezpečeé obrany. Ve druhé půli jsme to více otevřeli ve snaze vyhrát, měli tam vzadu okýnka a pustili domácí do šancí. My jich měli více, ale nakonec to skončilo bez branek. Musím však smeknoout před domácími mladšími drostenci, podali skvělý výkon," komentoval utkání hostující trenér Josef Hopfinger.

Výborně zachytali oba gólmani, jak domácí Matyáš Osvald, tak prachatický Šimon Vrhel. V další sezoně se sejdou v áčku Prachatic. "Oba gólmani zachytali skvěle. Za nás poprvé chytal v sezoně dorostenec Šimon Vrhel. Rozdali si to na férovku a výsledek 0:0 svědčí o tom, že mají oba vysokou kvalitu. Jeden z nich půjde v další sezoně do základu, měli si poměřit síly a zvládli to oba skvěle. Chtěli jsme si zápasem ukázat, kdo je na tom lépe, ale oba byli skvělí a bude to asi těžké rozhodování, koho určit jedničkou," pochválil s úsměvem oba brankáře Josef Hopfinger.