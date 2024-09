Duel Prachatic se Lhenicemi jsme vybrali jako šlágr víkendu na Prachaticku. Fanoušci měli možnost v anketě hlasovat, kdo podle nich ovládne derby. Mezi fanoušky to vyhrál domácí Tatran a potvrdil to následně i na hřišti.

„První poločas byl od nás doslova katastrofální,“ začal hodnocení utkání asistent domácího trenéra Josef Hopfinger a pokračoval: „Takový jsme ještě neodehráli, troufám si říct, od začátku celé přípravy. Pomohli nám střídající hráči. Musím říct, že oni tam přinesli buď náběh, nebo dokázali přidržet balon nahoře. Dali jsme v úvodu druhé půle druhý gól, což nás hodně uklidnilo. Ve finále to máme postavené na tom, že dobře bráníme. Myslím si, že soupeř měl za celou dobu jedinou šanci v první půli z boku a Mates to chytil. Skvěle jsme bránili a i když se nám nedaří, můžeme na tom stavět. A nějaký gól dáme. Výborně to odehráli všichni tři naši stopeři.“

Prachatičtí měli soupeře dobře přečteného. „Při vší úctě k soupeři, oni hrají to, na co mají. Mají šest bodů, hrají to skvěle, ale opravdu to mají založené jenom na standardkách a na dlouhých balónech. V nějakém přechodu vůbec nehrozí. Něco tam vypíchli a nevyřešili to. Hrají poctivě, tvrdě a někteří naši kluci se s tím nedokázali srovnat, takže museli o poločase dolů. Nahradili je jiní a ti se s tím dokázali poprat lépe. Díky tomu jsme dneska vyhráli,“ doplnil Josef Hopfinger svůj pohled na utkání.

Tatran Prachatice - SK Lhenice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Domácí měli šťastnou ruku i při dalším střídání. Radim Remiáš se ihned po příchodu na hřiště dostal do brejku a zvýšil na 3:0. „Víme, že Radim je výborný střelec. Jde o to, že teď čtyři roky nehrál, měl zranění, ale může nám hodně pomoct. Jestliže mu vydrží zdraví a bude mít chuť, jakou má od začátku přípravy, hodně nám pomůže,“ doplnil ke střelci třetí branky asistent trenéra.

Lheničtí poprvé v sezoně prohráli. „Tentokrát nemohu být pozitivní, zápas jsme si prohráli jen my sami a dost dětinsky. Tatranu gratuluji ke třem bodům, v celkovém součtu obou poločasů asi vyhrál zaslouženě, byť výsledek je pro nás krutý,“ začal své hodnocení lhenický lodivod Ivo Čech pokračoval: „Ale jak jsem řekl, bylo to o nás, všechny branky jsme domácím svým způsobem darovali. Sotva utkání začalo, vyrobili jsme zbytečnou standardku a poté ji nebyli schopni odbránit, přestože asi nebyla zahraná podle představ. Celou první půli jsme hráli to, co jsme chtěli, snažili se být aktivní do domácí rozehrávky a jediné, co mi chybělo, byl větší klid a kvalita kolem pokutového území Tatranu a v něm. Měli jsme tam pár slušných situací, které se daly vyřešit efektivněji. O pauze jsme si něco řekli, ale všechno vlastně padlo hned v první minutě, když nejsme schopni odehrát nakopnutý míč a ani následný dlouhý aut, ze kterého padne druhá branka z metru od brankové čáry, nepochopitelné. Tahle nedůslednost ovlivnila celý zbytek zápasu. My šli dolů psychicky a postupem času i fyzicky, nenašel se nikdo, kdo by to zvedl. Naopak domácí dobře prostřídali, jak v poločase, tak v průběhu druhého dějství a dovedli utkání, kde vlastně větší brankové příležitosti, možná až na samotný závěr, nebyly, k vítězství. Prohrát v Prachaticích není pochopitelně žádná tragédie, ale přemýšlet nad čím určitě máme.“