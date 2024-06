/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kdo čekal, že by fotbalisté Zlaté Koruny mohli v dalším kole A skupiny I.A třídy klopýtnout ve Čkyni, tak se hodně mýlil. Favorit potvrdil svou kvalitu a odvezl si všechny tři body.

I.A třída: Čkyně - Zlatá Koruna. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Čkyně - SK Zlatá Koruna 0:3 (0:2)

Branky: 5. a 13. M. Král, 82. L. Konečný. ŽK: 2:4 (M. Chalupa, Mikeš - Kollár, Svoboda, Voráček, Wiinhard). Rozhodčí: Rothschedl - Tomaň, Braťka.

Domácí šli do utkání bez trenéra Jana Děda, kterého nahradil při utkání Vlastimil Červený, i bez gólmana Drnka. Hosté, vědomi si porážky Dolního Dvořiště v Prachaticích, si přijeli potvrdit druhé místo tabulky. V první čtvrthodině dali dva góly a vedení si pak již víceméně hlídali. Z dalších šancí již dali jen jeden gól. Do šancí se dostávali i domácí, ale koncovka byla jalová.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

„Tři góly a tři body, takže z této stránky spokojenost," komentoval utkání trenér Zlaté Koruny Václav Domin a pokračoval: "Věděli jsme, co nás ve Čkyni čeká, především obrovské hřiště. Z naší strany to bylo hodně upracované a pomohly nám góly v úvodu utkání. Nemáme rádi soupeře, kteří nakopávají míče. My se nedostaneme do hry, je to neustálé překopávání zálohy. Z naší strany to nebyl nejlepší výkon. Ale věděli jsme, že Dolňák prohrál, takže je potvrzení druhého místa blízko. To se nám podařilo a pro Zlatou Korunu jako nováčka I.A třídy je to úspěch. Musím poděkovat hráčům, že to zvládli nejenom dnes, ale za celou sezonu, kterou musíme považovat za velice vydařenou.“