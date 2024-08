SK Čkyně - SK Lhenice 0:1 (0:1)

Branka: 27. J. Mrkvička. ŽK: 3:3 (Chvál, Mikeš, A. Bujok - Kiš, Jedlička, Cais). Rozhodčí: Tauber - Kovařík, Šíma.

"Do zápasu jsme vstoupili nervozně, nedařila se nám kombinace na útočné polovině. Soupeř dobře bránil a nepouštěl nás do šancí. Po propadlém nákopu jsme bohužel inkasovali a tím si zápas ještě víc zkomplikovali. Soupeř se ještě více zatáhl a čekal na protiútoky. My nedokázali těch pár závarů před brankou soupeře využít, takže se nám vstup do sezony nepovedl tak, jak jsme chtěli. Věřím, že v dalších zápasech uděláme našim skvělým fanouškům více radosti," hodnotil utkání čkyňský trenér Gustav Bujok.

"První mistrovské utkání jsme odehráli ve Čkyni a potkali jsme se s realitou, vyšší soutěž je rychlejší, důraznější. S výsledkem 1:0 panuje maximální spokojenost. Fotbalově jsme toho moc nepředvedli, zejména v první půli nás domácí přehrávali a my nebyli schopni podržet míč. Vyložené příležitosti nebyly ani na jedné straně, my ale využili jednu standardní situaci a šli po dorážce Mrkvičky do vedení. Ve druhé půli jsme byli trochu aktivnější, oživili hru ne zcela zdravými Máčlem a Caisem a možná mohli navýšit vedení, pokud bychom některé brejkové situace zahráli zkušeněji. Bylo to pro nás běžecky náročné utkání, čtyři hráči měli křeče a tři body jsme urvali silou vůle podpořené poctivým výkonem všech hráčů, včetně slušného výkonu brankáře Plojhara. Každopádně je na čem pracovat, to víme, žádný zápas pro nás nebude jednoduchý, o tom se hráči určitě přesvědčili," dodal k duelu lhenický trenér Ivo Čech.

V dalším kole zajíždějí Čkyňští do Jankova, Lhenice hostí Kamenný Újezd.