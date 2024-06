/FOTOGALERIE/ Derniéru sezony A skupiny fotbalové I.A třídy obstaral na čkyňském pažitu duel domácích hráčů se sestupujícím Borkem. Utkání rozhodla jediná branka a domácí mohli slavit.

Čkyňští fanoušci mají opět za jedna. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Čkyně - FK Borek 1:0 (0:0)

Branka: 53. A. Bujok. ŽK: 1:5 (Turek - Horejš, Čermín, Leština, Hájek, Šťastný). Rozhodčí: Rotschedl - Háša, Hájek.

"Jsem rad, že jsme poslední zapas vyhráli a kluci mi tak na rozloučenou dali tři body a tím jsme potvrdili, že jsme třetí nejlepší tým na okrese hned za Strunkovicemi a Prachaticemi a v celkove tabulce na solidním osmém mistě," začal hodnocení čkyňský trenér Jan Děd.

"Nebyl to jednoduchý zápas, protože jsme byli trochu v gólovem útlumu. To nás stálo několik utkání a pak to máte v hlavách. S Vimperkem a Vodňany to mělo být šest bodů a ve finále nebyl ani jeden. Dnes to rozhodl Tonda Bujok a zlomil tak gólové prokletí," uvedl k utkání trenér a pokračoval: "Klukům přeji, ať se jim nadále daří a přeji jim, ať se každý sám zlepšuje a pracuje na sobě jako třeba David Chvál. Mrzí mě odchod Drnyho (gólman Patrik Drnek), který měl zůstat u kvality, a Ondry Červeného, který odchází na Stachy za kamarády. Věřím a doufám, že se vrátí brzo zpět. Předávám pomyslné trenérské žezlo Gustovi Bujokovi a přeji mu, ať se mu daří a ještě kluky posune. Děkuji a držím palce. A ještě jedno velké diky a to našim fanouškům a bubeníkům, protože si myslím, že jsou absolutně nejlepší v celém kraji a doprovází nás po celou dobu."