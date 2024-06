/FOTOGALERIE, VIDEO/ Víkendový program A skupiny fotbalové I.A třídy přinese tahák v podobě souboje Šumavanu Vimperk a Tatranu Prachatice. Ten se hraje v sobotu od 17 hodin. Komu budete v tomto duelu držet palce? Své sympatie můžete hlasováním vyjádřit v anketě na konci článku.

Tatran Prachatice - Šumavan Vimperk. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Na podzim vzájemný duel uzavíral první polovinu soutěže a pod Libínem domácí zvítězili 2:0 po brankách Ivo Horáka a Ondřeje Broma.

Co můžeme od utkání očekávat nyní? Na jaře je to s výkony obou týmů jako na houpačce. Jednou s potleskem, podruhé pomalu propadák. Je pravda, že se oba tábory potýkají s řadou zranění, ale když se na to podíváme z té lepší stránky, příležitost tak dostává plno mladých hráčů. U Vimperka je to standard v celé sezoně, Prachatičtí dávají příležitost mládí hlavně nyní na jaře.

Okresní derby má tentokrát ještě jeden zajímavý moment. V brance Šumavanu nastoupí Matyáš Osvald, který vyrůstal v Tatranu. Při personální krizi Vimperských na tomto postu Matyáše Prachatičtí před jarem na Šumavu půjčili, aby byl v zápasovém zápřahu.

Postavení v tabulce favorizuje Prachatické. Půjde sice o souboj sousedů v tabulce, ale Tatran má na kontě o devět bodů více než domácí. Vimperští sice nastříleli o tři góly více, na druhé straně jich ale o třicet více inkasovali. V derby však postavení v tabulce a různé statistiky neplatí. Tak se těšme na zápas samotný.

A co vy, fanoušci, co si myslíte. Vyhraje Šumavan, Tatran, nebo se soupeři rozejdou smírně? Hlasujte pro tým, se kterým sympatizujete.