SK Vacov - TJ Netolice 3:8 (1:4)

Branky: 12. a 84. M. Mls, 58. F. Roučka - 9. J. Lukáš, 18., 39,. a 53. R. Mužík, 38. a 66. V. Fišer, 73. M. Raušer, 90. P. Fux. ŽK: 5:0. ČK: 1:0 (81. F. Roučka). Rozhodčí: Rotschedl - Marek, Datsenko.

Po úvodním kole měl Vacov tři body, když vyhrál u nováčka ve Zdíkově, Netoličtí byli na nule, když doma podlehli v minulé sezoně se zachraňující Štěkni. Ve fotbale však neplatí žádné rovnice, a tak předpoklad, že by měl vyhrát Vacov, vzal od začátku za své. Začalo se pěkně zostra a po dvaceti minutách to bylo 1:2 a do poločasu viděli diváci pět branek. A namlsaní kanonýři pokračovali i po změně stran, ke smutku domácích fandů však lépe mířili ti z Netolic. Útočnou vozbu hostů řídil hrající trenér Roman Mužík, který si připsal na konto hattrick a po jeho naplnění v 53. minutě bylo o vítězi definitivně jasno (1:5).

Oba soupeři jsou tak po dvou zápasech na třech bodech. V dalším kole Netoličtí doma hostí v dalším okresním souboji silné Vlachovo Březí, Vacov vyrazí na béčko Strakonic.