Nejlépe začali v Sedlici a Hluboké nad Vltavou. Ve druhém kole si Sedličtí navíc otevřeli střelnici v Chelčicích, dali osm branek a pětkrát se do tabulky střelců zapsal David Janoušek. Hluboká si tentokrát poradila při výjezdu na Šumavu, vyhrála ve Staších. Jedenáct branek bylo v vidění ve Vacově, ke smutku domácích fanoušků jich padlo osm do vacovské sítě. Hosty vedl k výhře hattrickem hrající trenér Roman Mužík. Svorně bodovali oba nováčci. Výhru Zdíkova na hřišti Vlachova Březí lze považovat za překvapení kola. Nebahovským se podařilo doma proti Volyni alespoň remizovat. Remizovými králi se podle prvních výsledků asi znovu stanou hráči béčka Junioru Strkonice a Střelských Hoštic.

Po dvou kolech nové sezony B skupiny Jihočeské fotbalové 7. ligy nezůstává ani jednen z nováčků bez bodového zisku. Naopak je bez bodu druhý tým minulé sezony z Vlachova Březí a přímo katastrofální vstup do sezony mají v Chelčicích. Tam v minulé sezoně 7. ligu (tehdy I.B třídu) zachraňovali až na jaře po skvělé krasojízdě. Ale na podobný scénář nelze spoléhat i do této sezony.

Stachy – Hluboká B 2:4 (1:2)

Branky: 35. V. Lukeš, 55. J. Mánek – 2. a 82. J. Novák, 8. a 65. T. Křiváček. ŽK: 4:2. ČK: 1:0 (89. Hovorka). Rozhodčí: Marek, Rotschedl, Datsenko.

V první desetiminutovce byli domácí hlavami asi ještě v kabině a soupeř to tvrdě trestal dvěma góly. Tým ze Šumavy se pak zlepšil a dokázal srovnat skóre i tempo zápasu. Na další dva góly soupeře již však nedokázali zareagovat.

Sokol Stachy - Hluboká B. | Video: Zdeněk Formánek

Nebahovy – Volyně 1:1 (0:0)

Branky: 53. J. Málek – 58. J. Peterka. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Kříž ml. – Janovský, Kříž.

Nováček z Prachaticka slaví první bod v sezoně. V prvním poločase však měli domácí hodně štěstíčka na své straně, když fotbalovější soupeř zahodil několik šancí. Ve druhé půli dostal Nebahovské do vedení Málek, ale stejně jako v úvodním kole na béčku Prachatic tým své vedení neudržel. Tentokrát z toho byl alespoň bod, když na straně hostů vyrovnával po individuální akci Peterka.

SK Vacov - TJ Netolice. | Video: Zdeněk Formánek

Vacov – Netolice 3:8 (1:4)

Branky: 12. a 84. M. Mls, 58. F. Roučka – 9. J. Lukáš, 18., 39. a 53. R. Mužík, 38. a 66. V. Fišer, 73. M. Raušer, 90. P. Fux. ŽK: 4:0. ČK: 1:0 (81. Roučka). Rozhodčí: Rotschedl – Marek, Datsenko.

Další ukázka toho, že fotbal nemá logiku. Vacov v minulém kole přivezl body ze Zdíkova, Netoličtí doma padli se Štěkní. Řeklo by se tedy, že ve vzájemném duelu sebere body Vacov. Ale naštěstí přímá úměra ve fotbale neplatí, a tak se nedá dopředu nic predikovat. Hosty vedl za třemi body hrající trenér Roman Mužík, který si připsal na konto hattrick.

Štěkeň – Junior Strakonice B 1:1 (0:0)

Branky: 71. V. Kynkor – 56. J. Benedikt. ŽK: 4:0. Rozhodčí: Švarc – Hruška, Raba.

Více ze hry měli na obrovském hřišti domácí, ale nakonec to byli oni, kdo musel dohánět alespoň bod. Junior spoléhal na standardky a z jedné z nich šel i do vedení. Domácí berou alespoň bod, ale s ním moc spojeni nejsou.

Střelské Hoštice – Prachatice B 1:1 (0:1)

Branky: 46. V. Dohonyi – 43. J. Hrbek. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (76. Heřman). Rozhodčí: Dušek – Petričák Šedivý.

Prachatičtí při souběhu utkání s áčkem vyslali ho Hoštic hodně mladý a technicky vybavený tým. V zajímavém prvním poločase nedali domácí penaltu, kterou gólman Prihara kryl. Do vedení šli v závěru poločasu hosté, ale domácí s nástupem do druhého srovnali. Skóre se mohlo změnit v závěru duelu, kdy šli domácí do deseti, mladý tým Prachatic však přesilovku ve výhru nepřetavil.

Vlachovo Březí – Zdíkov 1:2 (0:0)

Branky: 67. A. Novotný – 71. J. Rataj, 77. S. Schwarz. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Rotschedl – Hájek, Trněný.

Bezesporu překvapení kola. Vlachovo Březí skončilo v minulé sezoně na druhém místě tabulky a proti nováčkovi 7. ligy bylo velkým favoritem. Domácí sice šli do vedení, ale to neudrželi a po dvou zápasech jsou bez bodu. Zdíkov dal první branku utkání, ale tu sudí neuznal. Tým ze Šumavy tak musel stav otáčet. Vyrovnání přinesl přesný trestný kop Rataje, tři body hlavička Schwarze z velké dálky po špatném odkopu domácího gólmana.

Chelčice – Sedlice 1:8 (1:3)

Branky: 44. J. Hajný – 7. (PK), 19., 55., 73. a 87. D. Janoušek, 42. J. Čabrádek, 46. P. Vaněk, 68. D. Houzar. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Hanzlíková – Hoch, Turek.

Start do sezony se Chelčicím vůbec nepovedl a musejí zabrat, aby se neopakovala minulá sezona. Tentokrát v okresním derby domácí totálně propadli a nešlo jim vůbec nic. Hostům se povedla odveta za zápas z minulé sezony a skvělým výkonem je k výhře nasměroval pěti brankami David Janoušek.