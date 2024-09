Fyzioterapeut /-ka Vhodné pro fyzioterapeuty, absolventy, maminky fyzioterapeutky na mateřské Nabízené výhody: Flexibilní pracovní doba 5 týdnů dovolená Příspěvky na vzdělávání Příspěvky na letní pobyty a Vánoce Příspěvky na dopravu Možnost ubytování Upřesňující informace: Nástup je možný dle domluvy. Bereme jen 6 pacientů denně a na každého máme 55 min. Mezi pacienty máme 10 min pauzu. Pracovní dobu si lze flexibilně nastavit. Pozice je vhodná i pro fyzioterapeutky na mateřské. Pro dojíždějící nabízíme příspěvky na dopravu. Máme možnost ubytování, pokud jste z větší dálky a chtěl/a byste se přestěhovat. Příspěvky na léto, Vánoce a kurzy jsou samozřejmostí. Nabízíme práci v příjemném prostředí, koukněte se na naše stránky nebo sociální sítě, jak to u nás vypadá. Nejste si jistí? Zkuste to. Nic za to nedáte. Minimálně si popovídáme na pohovoru. Životopisy posílejte prosím na oulicka.d@gmail.com a do předmětu napište Fajn Fyzio- práce. Budu se na Vás těšit na pohovoru. Mgr. Dominika Machtová www.fajnfyzio.cz 33 000 Kč

Detail nabízené práce