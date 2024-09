SK Jankov - Tatran Prachatice 0:4 (0:1)

Branky: 2. T. Balica, 73. a 89. J. Luňáček, 77. (PK) M. Babka. ŽK: 3:2 (Bürger, Hajný, Legdan - Pravda, Kovář). ČK: 2:0 (68. Bürger, 76. Komrska). Rozhodčí: Hanzlíková - Braťka, Hájek.

Utkání začali aktivněji Prachatičtí a šli také rychle do vedení, když centr prošel k volnému Balicovi, který poslal míč do sítě. Domácí se dostávali k šestnáctce soupeře jen sporadicky a Prachatičtí hrozili především po standardních situacích. I s pomocí jednoho břevna je domácí všechny přečkali. Také druhý poločas se odehrával v režii hostů. A jak Jankovu docházely síly, tlak soupeře rostl. Paradoxně však domácí mohli srovnat, to se jim nepovedlo a chvíli poté putoval pod sprchy jejich kapitán Bürger. Prachatické uklidnila druhá branka po kombinaci v šestnáctce a třetí gól na sebe nenechal dlouho čekat. Po kontaktu gólmana Komárka s Luňáčkem se kopala penalta. Než ji však mohli hosté kopnout, pod sprchy putoval za urážky hlavní sudí i domácí brankář. Do brány si stoupl stoper Legdan a z penalty šli hosté do tříbrankového vedení. Kalich hořkosti si Jankov dopil do dna v úplném závěru, když si obránci srazili střelu Luňáčka do vlastní sítě.

6. liga: Jankov - Tatran Prachatice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

"Jankov byl asi nejslabším soupeřem, se kterým jsme se za poslední dvě sezony potkali. Asi sklízejí plody toho, co si přede dvěma lety zaseli. Rádi si proti nim v další sezoně zahrajeme s našim béčkem," začal hodnocení utkání asistent trenéra Prachatic Josef Hopfinger.

Celkově to byla jednostranná záležitost Tatranu. "Kluci hráli dobře. Soupeř si jen couvl k vlastnímu vápnu, jen jsme měli být ještě lepší v zakončení. Mohlo to být klidně o čtyři góly již v poločase. Ve druhé půli tam měl soupeř paradoxně šanci, ale jinak prakticky nepřekročil půlku hřiště. Ve finále to byl pro kluky takový nudný zápas. Ale máme důležité body, protože i takový zápas se dá ztratit," doplnil Josef Hopfinger.

V dalším kole čeká na Prachatické domácí okresní derby se Čkyní. "Zkusíme to opět urvat a uvidíme, kam se dokážeme v tabulce posunout," dodal k dalšímu duelu asistent trenéra Tatranu.