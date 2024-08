Start do sezony zvládli na výbornou oba nováčci postupující z I.B třídy. Bavorov přejel ještě loni krajský Jankov, Lheničtí vybojovali výborné tři body v derby ve Čkyni. Hned první kolo přineslo velké derby z Českokrumlovska, ve kterém Kaplice porazila Dolní Dvořiště. Korunní princ z minulé sezony ze Zlaté Koruny porazil i v oslabené sestavě doma Vimperk a naznačil tak své ambice do sezony nové. Ze závětří by rádi zamíchali soutěží Prachatičtí, kteří tentokrát brali body až v poslední minutě duelu se Sousedovicemi. Nově poskládaný celek Katovic přivezl bod z Kamenného Újezda, ale sahal po všech třech. Naopak Blatná v derby s Vodňany přišla o dva body v nastavení.

Podívejme se na ohlasy po úvodním kole soutěže.

Tatran Prachatice – Znakon Sousedovice 1:0 (0:0)

Branka: 90. J. Sova. ŽK: 1:3 (Babka – Vaněček, Marcinko, Šimek). Rozhodčí: Ovčáček – Písek, Ovčáček st. Diváci: 100.

Josef Hopfinger, trenér Prachatic: „Sousedovice nám fotbalově nesedí, v minulé sezoně jsme s tímto soupeřem uhráli pouze bod a na jeho hřišti jsme inkasovali čtyřku. Sem nyní přijel dobře připraven, hrál to důrazně, což nám nesedí. My v úvodu neproměnili dvě tutovky, pak to bylo vyrovnané a nakonec jsme byli šťastnější. Ke konci jsme sice byli herně lepší, ale soupeř hrozil z každého brejku. Nakonec nás zachránil gólman Mates Osvald, který výborně přečetl průnikovku soupeře. Kdyby ji nepřečetl, možná vyhrál soupeř. Ale Mates tam byl, rozehrál to skvěle a nakonec jsme ten rozhodující gól dali my. Nakonec tedy spokojenost, výhru si kluci zaslouží. Soupeř velmi dobře bránil a sám měl výborné standardky. Tady musím pochválit naše kluky, že to uskákali. Chyběli nám výborní hlavičkáři Pavel Řezník a Jirka Pravda. Ani ti výškově menší se nenechali odtlačit a dokázali jsme všechny standardky odbránit.“

I.A třída: Prachatice - Sousedovice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Radek Pintíř, trenér Sousedovic: „Kluci si hrábli, hráli dobře, zápas byl z mého pohledu vyrovnaný. Domácí měli sice více ze hry, ale hráli jen po velké vápno. Rozhodla však naše hrubá chyba, což jsme si vyříkali. Nejsem vyloženě zklamaný, z Prachatic se body vozit nebudou.“

SK Čkyně – SK Lhenice 0:1 (0:1)

Branka: 27. J. Mrkvička. ŽK: 3:3 (Chvál, Mikeš, A. Bujok – Kiš, Jedlička, Cais). Rozhodčí: Tauber – Kovařík, Šíma. Diváci: 100.

Gustav Bujok, trenér Čkyně: „Do zápasu jsme vstoupili nervozně, nedařila se nám kombinace na útočné polovině. Soupeř dobře bránil a nepouštěl nás do šancí. Po propadlém nákopu jsme bohužel inkasovali a tím si zápas ještě víc zkomplikovali. Soupeř se ještě více zatáhl a čekal na protiútoky. My nedokázali těch pár závarů před brankou soupeře využít, takže se nám vstup do sezony nepovedl tak, jak jsme chtěli. Věřím, že v dalších zápasech uděláme našim skvělým fanouškům více radosti.“

Ivo Čech, trenér Lhenic: „První mistrovské utkání jsme odehráli ve Čkyni a potkali jsme se s realitou, vyšší soutěž je rychlejší, důraznější. S výsledkem 1:0 panuje maximální spokojenost. Fotbalově jsme toho moc nepředvedli, zejména v první půli nás domácí přehrávali a my nebyli schopni podržet míč. Vyložené příležitosti nebyly ani na jedné straně, my ale využili jednu standardní situaci a šli po dorážce Mrkvičky do vedení. Ve druhé půli jsme byli trochu aktivnější, oživili hru ne zcela zdravými Máčlem a Caisem a možná mohli navýšit vedení, pokud bychom některé brejkové situace zahráli zkušeněji. Bylo to pro nás běžecky náročné utkání, čtyři hráči měli křeče a tři body jsme urvali silou vůle podpořené poctivým výkonem všech hráčů, včetně slušného výkonu brankáře Plojhara. Každopádně je na čem pracovat, to víme, žádný zápas pro nás nebude jednoduchý, o tom se hráči určitě přesvědčili.

SK Zlatá Koruna – Šumavan Vimperk 3:1 (2:0)

Branky: 28. Svoboda, 33. Růžička, 55. Persán – 65. (PK) Benda. ŽK: 1:3 (Svoboda – Žofka, Rod, asistent Uhlík). Rozhodčí: Jarolím – Písek, Juráň. Diváci: 100.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: „Musím vimperské fotbalisty pochválit. Je to mladý, běhavý a snaživý tým. My je porazili víceméně zkušenostmi. Kdyby Růžička trefil třikrát prázdnou bránu, mohli jsme vyhrát i více, ale to neřeším. Vyhráli jsme, máme důležité tři body. Začátky soutěží jsou velmi těžké. Zpočátku nám to trochu vázlo, protože se nám zranili Kroneisl se Šebelkou, což jsou tahouni středu hřiště. Musel jsem to trochu přeskládat. Prvních dvacet minut soupeř běhal, snažil se nakopávat míče přes obranu, ale zvládli jsme to. Výjimečně se trefil Svoboda a dal důležitý gól. Pak se trefili Růžička a Persán. V posledních dvaceti minutách jsme soupeře přehrávali, přidali dva góly ale sudí nám pískli ofsajdy. Pro mě je důležité, že jsme to zvládli a jedeme příští kolo dál.“

Jiří Košnař, trenér Vimperka: „Utkání se mi hodnotí velmi těžko. Vstoupili jsme skvěle do zápasu, prvních dvacet minut jsme byli lepším týmem. Snažili jsme se být aktivní, což se nám dařilo. Po pohledné kombinaci jsme šli v patnácté minutě sami na bránu, ale bohužel jsme tuhle velkou šanci zahodili. Domácí hrozili ze standardek, dlouhých nakopávaných balonů, a to nám dělalo veliký problém. Za 10 minut po naší stoprocentní šanci přišel trest ze strany domácích. Dva slepené góly a šlo se do kabin za stavu 2:0. Do druhého poločasu jsme však zase vstoupili dobře. Snažili jsme se kombinovat, držet balon. Ale opět přišel rohový kop, skvěle zahraný a bylo to 3:0 a vypadalo to, že je po utkání. My jsme nesložili zbraně. Povedlo se nám vstřelit kontaktní gól. Poté jsme měli znovu stoprocentní gólovou šanci zhruba v 75. minutě, tu kdybychom proměnili, kdo ví jak by utkání dopadlo. Ale na kdyby se ve fotbale nehraje, soupeř vstřelil více gólů, a tak si připisuje první body do tabulky.“

TJ Spartak Kaplice – FK Dolní Dvořiště 2:1 (1:0)

Branky: 22. Fical vlastní, 67. Goretki – 63. Mich. Tesař. ŽK: 3:5 (Vaniš, Divoký, F. Říha – Micák, Urazil, Aibl, F. Kouba, Fical). ČK: 0:1 (90. Pecha st.). Rozhodčí Černý – L. Novák, Ťupa. Diváků: 632.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas s Dolním Dvořištěm jsme zvládli jak se říká do puntíku. Kluci zápas odmakali a plnili do puntíku stanovenou taktiku, jak zvládnout tak těžký zápas s houževnatým soupeřem, jakým je Dolní Dvořiště. Soupeř byl silnější na balonu,ale my byli dobře připraveni. Hráli jsme v bloku a vyráželi do protiútoku. Na šance jsme také vyhráli, troufnu si říct 4:1, dvě jsme proměnili a zaslouženě vyhráli před krásnou domácí kulisou. A za to jim patří velký dík, jak nás podporovali. Děkujeme. Sezona je ale teprve na začátku takže neusnout na vavřínech. Chválím celý tým, jak se připravil na tak těžký zápas. Děkuji všem a smekám před klukama co na hřišti předvedli. A taky předsedovi Jardovi Kučerovi moc děkuji za tu práci a parádu kolem. Neskutečný zážitek, děkujeme.“

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Gratuluji domácím. Byli dobře připraveni. My se teď musíme připravit na Zlatku.

Sokol Bavorov – SK Jankov 5:1 (1:0)

Branky: 10., 54. (PK) a 71. J. Varyš, 85. R. Tomek, 89. D. Šuba – 47. A. Hanzlík. ŽK: 2:4 (Tomek, J. Funda – Řezníček, Hanzlík, Bürger, Hajný). Rozhodčí: Písek – Ovčáček, Ovčáček st. Diváci: 160.

Oslava výhry fotbalistů Bavorova. | Video: Jan Škrle

Jiří Funda starší: „Kluci hráli to, co jsme si před utkáním řekli. Zezadu, čekali jsme na soupeře. Vsadili jsme se, že dá Kuba Varyš dva góly, nakonec dal tři. Takže z mého pohledu paráda.“

Děkovačka bavorovských hráčů s fanoušky. | Video: Jan Škrle

Blatná – Vodňany 3:3 (1:1)

Branky: 27. a 50. J. Outlý, 58. A. Bulka – 23. T. Vokatý, 83. (PK) J. Moravec, 93. M. Brož. ŽK: 7:3 (Outlý, Bulka, Bláha, Hrubý, Maleček, Fiřt, Levý – Iljuskhin, Hudák, Brož). ČK: 1:0 (Bulka). Rozhodčí: Petričák – Jarolím, Valeš. Diváci: 600.

Derby ze Strakonicka mělo díky pouti skvělou kulisu, přišlo šest stovek diváků. Na vedení hostů dokázali domácí odpovědět a vytáhli vedení až na 3:1. Velezkušený celek Vodňan však dokázal v závěru zmobilizovat síly a odvezl si bod. Všechny tři branky Vodňan dávali ti nejzkušenější hráči.

Kamenný Újezd – Katovice 2:2 (1:2)

Branky: 44. A. Prokop, 89. F. Zimek – 23. J. Kadula, 29. D. Zoubek. ŽK: 2:4 (Zimek, Šíma – T. Hajdušek, Zoubek, Hlava, Duba). ČK: 1:0 (90. Šíma). Rozhodčí: Ondřej – Mazour, Papáček. Diváci: 100.

Katovičtí dobrovolně opustili divizi, přešli do I.A třídy a zcela překopali kádr. Fanoušci byli zvědavi, jak si nový tým povede v mistrovské soutěži. A začal skvěle, po půl hodině to bylo v Kameňáku 0:2. Domácím však vyšly závěry obou poločasů a z toho pramenila remíza 2:2. Katovičtí ještě mohli překlopit výhru na svou stranu, ale v samotném závěru pouze trefili tyč.