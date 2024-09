SK Lhenice - SK Zlatá Koruna 1:3 (1:1)

Branky: 26. M. Fišer - 10. L. Konečný, 65. a 80. D. Růžička. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (76. Wagner). Rozhodčí: Kollárik - Novák, Klimeš.

SK Lhenice - SK Zlatá Koruna. | Video: Jan Klein

"Věděli jsme, že nás čeká nesmírně těžký soupeř, který patří ke špičce soutěže, což dokázal i v minulé sezoně. Taktiku jsme přizpůsobili i tomu, jaký kádr jsme měli k dispozici. Myslím, že v první půli se nám víceméně podařilo plnit náš záměr, jedinou chybou v naší rozehrávce jsme ale nabídli hostům vedení. Neproměnili jsme potom tisíciprocentní šanci, ale záhy zaslouženě po pěkné akci vyrovnali. Hosté byli více na míči, ale my v rámci našich možností vzdorovali. Po pauze nám ubývaly síly, hosté stále kombinovali, ale bez vyložených brankových příležitostí. Bohužel jsme při rozehrávce vyrobili další fatální minelu ve vlastním pokutovém území, která byla gólově potrestána. Na zvrat nebyly fyzické ani psychické síly, na čemž nic nezměnilo ani vyloučení stopera hostí a projevilo se to třetí inkasovanou brankou po situaci, na kterou jsem hráče upozorňoval. Výsledek trochu krutý, hosté byli velmi efektivní, ale jejich vítězství je zasloužené, prokázali fotbalovou kvalitu, což je vzhledem ke složení jejich kádru pochopitelné. Pro nás další zkušenost s vyšší soutěží, pokusíme se ale co nejlépe připravit a získat body hned v dalším utkání, což nebude vůbec jednoduché, protože Vimperk je zvláště doma velmi silný soupeř," hodnotil utkání domácí trenér Ivo Čech.

"Osobně jsem Lhenice hrát neviděl, ale projely I.B třídou suverénně a podle výsledků začaly sezonu dobře. Góly dávají Lheničtí ze standardek a na to jsme se připravovali. To se potvrdilo, hrozili právě ze standardek. My se dostali do vedení, ale soupeř pak vrovnal po naší chybě, kdy jsme si neobsadili hráče. Ve druhé půli jsme byli více na míči, vytvořili si i šance a hlavně dávali góly. Soupeře jsme již do velkých šancí nepouštěli. Sestavu jsme docela lepili. Máme tři hráče a maséra doma s anginou, dva jsou zrnění. Na lavičce jsme měli dva méně zraněné a dorostence. Růžička, který dával dva góly, měl také výron, ale zatejpovali jsme to a nastoupil. V první půli jsme hráli moc profesorsky, v kabině jsme si řekli, že bez pohybu nevyhrajeme a po přestávce to bylo lepší. Ale Lheničtí jsou nepříjemní, dobře brání a hrají obětavě," hodnotil utkání trenér Zlaté Koruny Václav Domin.