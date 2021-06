O propojení obou klubů se již nějaký čas hovoří. Vše je připravené, detaily předjednané, pouze se čekalo na rozhodnutí FAČR. To padlo 1. června. „Jsme s Tatranem domluveni, že propojíme týmy dospělých, mládežnická družstva zůstanou hrát pod svými kluby. Dospělí by měli hrát tři soutěže. Áčko by hrálo krajský přebor v Prachaticích, i když není vyloučeno, že by se některá utkání hrála v Lažišti. Béčko by hrálo I.A třídu v Lažišti a céčko I.B třídu v Záblatí,“ uvedl ke spojení vedoucí FK Lažiště Pavel Hodina a pokračoval: „Udělal by se mix nejlepších hráčů z obou klubů, který by hrál krajský přebor. Druhá garnitura, která by byla doplňována dorostenci, by hrála A třídu a céčko by se rekrutovalo z dosavadního béčka hráčů převážně ze Záblatí.“

Slova Pavla Hodiny potvrzují i v prachatickém Tatranu. „Vedení FK Lažiště přišlo s tím, že do budoucna asi nebude mít dostatek hráčů na zajištění krajského přeboru. Hovořili jsme o tom, že bychom spojili síly a dali dohromady kádr na krajský přebor, který by se hrál v Prachaticích. Další tým by hrál v Lažišti I.A třídu,“ vrátil se na začátek úvah o spolupráci místopředseda FK Tatran Prachatice Martin Juroš.

O tomto spojení se již hovořilo před několika lety, ale nakonec k němu nedošlo, možná i trochu z důvodu patriotismu. Pod jakou hlavičkou by tedy tým působil? „Stále to bude Tatran Prachatice. Dohoda je, že vyzkoušíme pilotní projekt na jeden rok. Pokud to bude fungovat, není vyloučeno, že bychom zvolili úplně nový název. Ale zatím to není legislativně jednoduché, tak to vyzkoušíme na sezonu a uvidíme, jak to pak bude dál,“ nastínil vizi Pavel Hodina.

Již v nedohrané sezoně však měly oba kluby tak trochu problémy poskládat své kádry. Bude tedy dostatek kvalitních hráčů do budoucna? „Nejprve jsme hovořili se stávajícími hráči v obou oddílech, aby měla spolupráce smysl. Shodli jsme se na tom, že to smysl mít bude. Nyní je to ve fázi, že jednáme o posílení kádru. Samozřejmě máme v záloze ještě velice šikovné dorostence,“ naznačil další kroky Martin Juroš.

S propojením hráčského kádru je to jasné, ale co trenéři. V FK Lažiště působil Josef Raušer, v Tatranu Bohuslav Pravda. Jsou již vyřešeny jejich kompetence? „Čekali jsme na rozhodnutí FAČR, přeci jenom to nebyla až tak standardní věc. Nyní si sedneme a budeme řešit trenéra. Jsou dvě varianty. Buď vyjdeme ze současných trenérů a domluvíme se, kdo který tým povede, nebo se pokusíme sehnat zkušeného trenéra, který by vedl áčko v krajském přeboru,“ doplnil Pavel Hodina.

„Zatím jsme situaci řešili tak, že se hráči obou klubů scházeli při tréninkách a ty vedli oba trenéři. O tom, jak to bude dál, se rozhodne v nejbližších dnech,“ doplnil Martin Juroš.