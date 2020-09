Stachy – Čkyně 0:5.

„Na opět perfektně připravené hřiště zavítal soupeř, který nám svou hrou vůbec nesedí. Rychlí a atletičtí fotbalisté ze Čkyně většinu vzájemných zápasů vyhráli. Také tento víkend brzy nebylo co řešit. Hned v 8. minutě dal Fiedler na 0:1. Chvíli nato pak zcela volný Schwamberger hlavou zvýšil na 0:2. Pak se hra opticky vyrovnala, ale domácí, prakticky bez útočníků, mnoho šancí neměli. A tak dal po vyšachování obrany opět Fiedler na 0:3. Druhý poločas mnoho změn nepřinesl. Čkyně hrála v pohodě a snaha Stach alespoň o čestný gól se míjela úspěchem. Převaha hostů byla korunována dalšími dvěma góly. Jejich autory byli střídající Brabec a Chrášťanský. Vysoká prohra odpovídá dění na hřišti,“ komentoval utkání vedoucí domácího celku Tomáš Andrle.

„Po výborném vstupu do utkání, kdy jsme do desáté minuty vedli 0:2, jsme si diktoval tempo a postupně přidali ještě tři góly. Domácí se snažili nehrát zanďoura, ale my byli fotbalovější a zaslouženě po kompaktním výkonu celého týmu jednoznačně a zaslouženě zvítězili. Nyní nás čeká Dražejov,“ doplnil k utkání vedoucí čkyňského celku Patrik Krull.