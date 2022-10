Branky: G. Bujok a Červený – Novák.

Domácí byi v situaci, kdy si nemohli dovolit zbytečnou bodovou ztrátu. „Utkání jsme museli vyhrát. Nebo alespoň tak zněl cíl. Konečně jsme vstoupili do zápasu aktivně. A především nám konečně vyšel i centr na gól. Zmiňuji to proto, že v tomto ohledu jsme byli doposud poněkud jaloví. Novotný našel na zadní tyči Bujoka – 1:0. Nadále jsme hráli aktivně. Spoustu možností šlo vyřešit lépe do koncovky. Bohužel jsme druhý gól nepřidali. Hosté hráli pozorně v obraně. Navíc postupem času sbírali čím dal více odražených míčů a hrozili brejkovými situacemi. Ke konci poločasu mohlo být srovnáno, když zpoza vápna jedovatá střela minula branku. Druhý poločas jsme začali také aktivně. Šancí jsme si opět vytvořili dostatek. Bohužel opět nevyřešíme gólově. Naštěstí jsme se po prodlouženém nákopu prosadili Červeným. Hosté prostřídali a pomohlo jim to. Vytvořili si standardní situace a rohy. Po jednom se prosadil Novák. Ke konci mohli i vyrovnat, ale naštěstí Jiránek hlavou přestřelil. Utkání jsme tak dovedli do vítězství. Trošku jsme měli v hlavách povinnost zvítězit. Nicméně tři body máme a hned se dýchá lépe. Musím kluky pochválit za bojovnost. Ke konci už šlapali vodu. Je třeba si sáhnout i do svědomí, jak a kdo se připravuje v týdnu,“ shrnul duel čkyňský trenér Jan Děd.

Čkyňští se posunuli s deseti body do středu tavbulky. V dalším kole zajíždějí do Blatné, která je sice pod nimi, ale nic snadného je nečeká.