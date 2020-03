Slavoj drží s šestibodovým mankem druhou příčku za Olešníkem a na třetí Lom má bod k dobru. Během úvodní části jen dvakrát prohrál a inkasoval pouhých 11 branek, ze všech týmů nejméně.

Náročný trenér Slavoje Václav Domin je s podzimním vystoupením spokojený. „Chtěli jsme hrát na špici tabulky a fotbalem bavit sebe i příznivce, což se nám, myslím, dařilo. Před sezonou k tomu pomohl i příchod tří kvalitních hráčů Růžičky, Vávry a Kuny,“ podotkl.

Mužstvo zahájilo zimní přípravu 14. ledna a střídalo umělku, posilovnu i halu. K tomu odehrálo zápasy s ligovým dorostem Dynama, divizními týmy Dynama B, J. Hradce či Soběslavi, ale i proti Chvalšinám a Kaplici. „V přípravě jsme ani jednou neprohráli, což mě na jednu stranu těší, ale nevím, zda je to úplně dobře, aby hráčům moc nenarostl hřebínek,“ směje se kouč.

Těší ho rovněž fakt, že má pro jaro dostatečně široký kádr 24 hráčů, kam řadí i několik nadějných dorostenců. „Nikdo neodešel a naopak jsme po roce a půl v Rakousku přivítali univerzála Jakuba Wagnera a po delší zdravotní pauze se zapojil ofenzivní záložník Dominik Tůma. Široký kádr vítám, větší konkurence není vůbec na škodu. Vznikají mi tím spíš starosti, koho postavit do utkání. Ale ty jsou příjemné,“ zmínil.

A s jakými ambicemi půjdou fotbalisté Českého Krumlova do jarních odvet?

„Chceme se nadále pohybovat v popředí tabulky, ale o divizi zatím nepřemýšlíme. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Případný postup je navíc spíše otázka pro vedení klubu. Nás čeká velmi těžký vstup do jarní části, neboť se postupně střetneme s Jankovem, Olešníkem a Lomem. Tyhle zápasy nám hodně napoví, jak na tom doopravdy jsme,“ tvrdí Václav Domin.

Jarní premiéra čeká Krumlov v sobotu 14. března na domácí půdě proti Jankovu (15 hodin).

1. Olešník 15 12 3 0 48:14 39

2. Český Krumlov 15 10 3 2 39:11 33

3. Lom 15 10 2 3 51:17 32

4. Protivín 15 9 4 2 35:15 31

5. Milevsko 15 7 7 1 27:16 28

6. Jankov 15 7 6 2 23:13 27

7. Čimelice 15 6 3 6 29:29 21

8. Dražice 15 6 2 7 27:32 20

9. Osek 15 5 3 7 30:27 18

10. Táborsko B 15 5 2 8 21:33 17

11. Lažiště 15 4 4 7 29:36 16

12. Rudolfov 15 3 6 6 16:26 15

13. Třeboň 15 4 0 11 22:34 12

14. Strakonice 15 3 3 9 10:30 12

15. Blatná 15 2 2 11 14:50 8

16. Sezimovo Ústí 15 2 0 13 10:48 6