Prachatice – Strunkovice 1:1 (0:0). 47. M. Babka – 66. (PK) R. Žurek.

„V prvním poločase jsme měli dát tři branky a nebylo co řešit. Po obrátce, když vedeme a začínáme soupeře dostávat pod tlak, tak přijde zbytečný zkrat a Kuba Sova se nechá vyloučit. Soupeř pak srovnal z penalty, které jsme také mohli předejít. Není možné, abychom takto pustili hráče do vápna. Bod je zkrátka málo,“ nebyl spokojený prachatický trenér Bohuslav Pravda.

„Do zápasu v Prachaticích jsme chtěli přenést vydařený výkon z minulého domácího utkání. Bohužel, ze začátku utkání se nám to vůbec nedařilo. Velké problémy nám dělala soupeřova levá strana, odkud Tatran vedl většinu nebezpečných útoků. V tu chvíli nás velmi podržel brankář. Trochu jsme přeskupili rozestavení a hra se postupně vyrovnala. Do konce zápasu se přelévaly útoky na obě strany a celková remíza je myslím spravedlivá. Věřím, že tento bodový zisk nám zase o trochu zvedne naše sebevědomí do příštích zápasů a Tatranu přeji vzestup tabulkou, kádr na to určitě má,“ doplnil k utkání trenér Strunkovic Václav Beneš.