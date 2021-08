Víkendový program krajského přeboru fotbalistů přinesl okresní derby mezi Juniorem Strakonice a Osekem. Soupeři se podělili o body.

Junior je s bodem z utkání s Osekem spokojen. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„V konečném součtu je to pro nás dobrý bod se silným soupeřem. Byli jsme poměrně dobře připraveni. Hráli jsme v první půli více z defenzivy, přesto jsme si vytvořili nějaké příležitosti. Ve druhé půli jsme se dostali do vedení, ale během minuty o něj zase přišli. Je to škoda, gól mohl obraz hry trochu změnit a soupeře znervoznět. To se nepovedlo. Navíc jsme pak po chybě inkasovali podruhé, když soupeř po centru skóroval hlavou. Vypadalo to špatně. Hrálo se za neustálého deště na těžkém terénu, ale podařilo se nám z jedné situace vytěžit vyrovnávací gól. Měli jsme tam ještě nějaké standardky. Bod byl spravedlivý. Doma jsme chtěli samozřejmě všechny tři, ale soupeř byl velmi kvalitní,“ komentoval utkání strakonický trenér Luděk Cimrhanzl.