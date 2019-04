Prachatice – Lažiště 2:4 (1:3). 32. D. Kováč, 61. M. Babka – 2. P. Miesbauer vlastní, 8. M. Kotrch vlastní, 16. T. Vokatý, 71. J. Rauscher.

„Nezachytili jsme začátek utkání, kdy jsme za čtvrt hodiny dostali tři branky, z toho byly dvě vlastní. To asi rozhodlo o celém utkání. Ale v poločase jsme si řekli, že je Lažiště hratelné, kousli jsme se a druhá půle byla lepší. Dostali jsme se do kontaktu na jeden gól, ale pak inkasujeme znovu lacinou branku od neobsazeného hráče. Abych pravdu řekl, moc jsem z tohoto zápasu s body nepočítal, spíše si přál alespoň jeden. Oceňuji, že to kluci za stavu 0:3 nezabalili a bojovali dál. Soupeř vyhrál zaslouženě a my musíme jet dál. Jedeme do Vimperka, kde chceme bodovat. Musíme se však dát zdravotně do pořádku, protože nám chyběli tři hráči ze základu. Doufám, že bude alespoň Martin Juroš,“ komentoval utkání prachatický trenér Václav Mareš.

„Pomohl nám začátek, kdy si dali domácí dva vlastence. Nicméně to v poli bylo pořád vyrovnané. Prachatice určitě nepatří tam, kde momentálně v tabulce jsou. My byli hodně efektivní. Druhou půli jsme nezačali dobře, domácí měli více ze hry, my měli šance z protiútoků, ale neřešili to dobře. Rozhodnuto asi mohlo být o něco dříve. Nakonec jsme rozhodli ze standardky. Ale až do konce to bylo napínavé a alespoň to bylo pro fanoušky zajímavé. Měli jsme v závěru trochu štěstí, ale ustáli jsme to a asi i po zásluze vyhráli,“ zhodnotil utkání lažišťský trenér Josef Raušer.

Lažišťští mají po víkendu náskok na čele tabulky sedmi bodů na druhou Novou Ves a musejí již otevřeně hovořit o možném postupu. „Rádi bychom sezonu dohráli na první místo. Máme splněno, vyhrát chceme každý zápas a když budeme první, bude to super. Pro Lažiště by to byl velký úspěch, ale otázku postupu je třeba spíše směřovat na vedení klubu a hráče samotné. Nebylo to cílem, ale pokud by ta šance přišla, muselo by se o tom hovořit,“ doplnil Josef Raušer.