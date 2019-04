Vimperk – Lažiště 1:7 (0:1). 67. M. Tischler – 44. J. Linhart, 51. M. Sedláček, 53. a 63. J. Rauscher, 69. J. Hrbek, 74. O. Málek, 83. M. Stupár.

„Dnes to bude hodně rychlé hodnocení. První poločas vyrovnaný, hosté byli o gól šťastnější. Musím uznat, že Linhart dal krásný gól! Po zápase jsem mu pogratuloval. Druhý poločas byl jeden velký propadák a my jsme k němu přistoupili jako k pouťáku a je z toho výsledek 1:7. Moc chválím výkon Davida Samce a ještě více se omlouvám našim fanouškům. Toto nebyl fotbal. Budeme se muset nad sebou všichni zamyslet! A každý začít sám u sebe. Jinak to prostě nepůjde. Veliká omluva fanouškům. Takhle se za Vimperk nebojuje,“ hodnotil utkání domácí trenér Michal Uhlík. Lodivod hostů Josef Raušer doplnil: „Výkonem v prvním poločase jsme navázali na konec utkání s Trhovými Sviny. Nepřihráli jsme si a nic nevymysleli. Domácí mohli jít v úvodu do vedení. My naopak v závěru poločasu vstřelili pěkný gól. O přestávce jsem musel v šatně hodně zvýšit hlas. Po návratu na hřiště jsme dali tři pěkné branky a soupeř prakticky odešel. Za druhou půli to z naší strany bylo jakž takž, ale jestli se chceme poprat o postup, tak musíme přidat. Výsledek je nadstandardní, ale pořád máme na čem pracovat.“