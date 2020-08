„Soupeře z I.A třídy z Plzeňska jsme porazili 4:1, i když tentokrát po ne úplně optimálním herním výkonu. Branky dávali Pepa Fiedler, Martin Chalupa, Dan Schwamberger a Honza Chrášťanský,“ uvedl k sobotnímu duelu sekretář klubu Patrik Krull.

Nyní v sobot čeká Čkyňské v mistrovské premiéře nováček z Bavorova. „Chceme do soutěže vstoupit doma pochopitelně vítězstvím. Jdeme do soutěže jako jeden z favoritů a tu roli musíme přijmout. Uvidíme na co to bude stačit a zda se vůbec soutěž regulérně dohraje, doufáme že ano, že se nebude opakovat to, co na jaře,“ uvedl Patrik Krull a doplnil ještě k přípravě: „Odehráli jsme tři utkání, dvě vyhráli a jedno remizovali s celkovým skóre 12:4. Změna v kádru proběhla jen jedna, přišel Jan Děd mladší ze Šumavanu Vimperk.“