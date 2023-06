/FOTOGALERIE/ V posledním kole fotbalové A skupiny I.A třídy zajížděli Čkyňští na hřiště lídra tabulky, který ještě potřeboval výhrou potvrdit svůj postup do krajského přeboru.

Čkyňští fotbalisté (ve žlutém z utkání s Kaplicí) zakončili sezonu porážku v Roudném. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Malše Roudné - SK Čkyně 6:1 (6:0)

Branky: 2. Cepák Pavel, 17. Vlk Martin, 21. Vlk Martin, 22. Vlk Martin, 36. Vlk Martin, 40. Kadlec Viktor - 58. Děd Tomáš.

"Domácí chtěli potvrdit první místo v tabulce, takže o motivaci měli postaráno. Ve Čkyni probíhaly pivní slavnosti, a tak to vypadalo, že někteří hráči šli přímo z nich," začal hodnocení utkání s úsměvem čkyňský trenér Jan Děd.

Tým z Prachaticka zkrátka poznal sílu vítěze soutěže. "Bohužel jsme domácím darovali až moc jednoduše první poločas. Všude byli rychlejší, důraznější. Využívali rychlé strany a navíc jsme dělali hloupé chyby v obraně. První roh a první gól. Pak tři špatně vyhodnocené situace v obraně a bylo po zápase. Do poločasu ještě domácí přidali dva góly a poločasový kanár byl na světě," komentoval první půli Jan Děd a pokračoval: "Něco jsme si k tomu řekli o přestávce a druhý poločas jsme byli více zodpovědnější a dali i čestného góla, premiérovým od Tomáše Děda. Tím jsme se naladili na závěrečnou dokopnou, která se vydařila myslím na vybornou. Roudnému gratuluji k postupu. Mají výborný tým. Je vidět, že kluci prošli mládeži v lepších klubech. U nás někteří jsou pouze odchovanci. Je to za námi. Kluci si teď odpočinou a někdy 14. července startujeme přípravu na novou sezonu. Děkuji všem fanouškům a především bubeníkům za perfektní doprovod po celou sezonu, jsou neskuteční. Co by za ně jiné týmy daly. Ještě jednou všem díky a v červenci na viděnou."