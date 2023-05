/FOTOGALERIE/ Dva celky ohrožené sestupem z I.A třídy se utkaly na hřišti v Nové Vsi. Čkyňští si neodvezli žádný bod.

Čkyňští fotbalisté prohráli v Nové Vsi. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

TJ Nová Ves - SK Čkyně 2:1 (2:1)

Branky: 36. Jiránek Jiří, 44. Neumann Vít - 35. Bujok Gustav.

Jen vítěz mohl být spokojen, remíza by pro nikoho prakticky nic neřešila. Tým z Prachaticka se po porážce dostal do velkých problémů.

"Utkání se mi těžko hodnotí. Zatímco většina kluků dnes vstávala okolo sedmé ráno k zápasu o záchranu v soutěži, někteří spoluhráči užívali víkendu v zahraničí. V utkání jsme si vytvořili celou plejádu šancí jak v prvním, tak druhém poločase. Domácí prohrávali po našem rohu, když prodlužoval Králův roh hlavou Pešl a doklepával Bujok 0:1. Domácí také po rohu vyrovnali na 1:1. A do poločasu otočili na 2:1. Ovšem my jsme se nevzdali a celý druhý poločas byli aktivnější, ale nedokázali ten druhý gól dotlačit, ani do prázdné branky. Strašně se na gól nadřeme a neproměníme vyložené šance. Bohužel jsme bez bodů a situace začíná být bohužel pro nás vážná, neboť k sestupovým pozicím jsou již jen dva body. Domácí si byli vědomi této situace. Utkání si bohužel zpětně neprohlédnu, protože v začátku utkání již nešla kamera. Zkrátka se pokusíme v dalším zápase doma, již snad všichni, porazit Blatnou. Zveme všechny naše fanoušky a věříme v jejich hlasitou podporu," komentoval utkání čkyňský trenér Jan Děd.