Branky: 56. V. Turek - 49. M. Štochl.

Mirovičtí přijeli na Šumavu v roli mírného favorita. Tentokrát již v plném složení a chtěli i odvézt všechny body. Domácí však neradi rozdávají, a tak z toho byl pořádný boj s nerozhodným koncem.

"Sobotní duel byl pro nás hodně důležitý. Konečně jsme minule přivezli tři body z venkovního utkání a potřebovali je nějakým způsobem doma potvrdit. Čekal nás vedoucí tým tabulky a navíc teď máme trošku personální problémy. Věděli jsme, že Mirovice budou silné na míči, a proto jsem apeloval na neustálou koncentraci, protože už jsme přišli o tolik bodů buď špatným vstupem, nebo samými závěry buď poločasu nebo konce utkání. Celkem se to povedlo, v prvním poločase trošku zbytečně zmateně hlavičkoval Vašek Turek na rozeběhlého Štochla, ale toho stačil na poslední chvíli zablokovat Chalupa. My měli hlavičku Bujoka, kterou chytil Čejdík. Nevyšel nám bohužel začátek druhého poločasu, kdy jsme mohli jít do brejkového prečíslení, ale technickou chybou, zpracováním, jsme darovali Mirovicím míč a ti dotáhli akci Matějem Štochla do gólu na 0:1. Možná hosté čekali takový další klidně dohrané vítězství, ale nestalo se. Po dobře zahraném rohu se prosadil kapitán Vašek Turek na 1:1. Zbytek utkání jsme i nadále pozorně bránili a kromě rohů si Mirovice už nic nevytvořily. My také ne a tak utkání skončilo naší třetí remízou. Musím kluky pochválit za nasazení a pozornou hru. Udělali jsme tak radost asi klukům ze Strunkovic, kteří pečlivě utkání pozorovali a které hostíme opět doma v neděli, tentokrat od 13 hodin. Děkujeme našim fanouškům a bubeníkům za pěknou atmosféru," shrnul utkání domácí trenér Jan Děd.

"Do Čkyně jsme odjížděli s tím, že se zde pokusíme o další vítězství v řadě. Nastoupili jsme v základní sestavě už s uzdraveným Matějem Štochlem, abychom posílili útočnou řadu. První šanci si vytvořili ovšem domácí, kdy musel vyrážet hlavičku mířící do naší brány gólman Čejdík. Po této akci jsme domácí zatlačlili na jejich polovinu a vytvářeli jsme si pouze územní převahu s takovými menšími příležitostmi vstřelit potřebný gól. Největší šanci zabránil domácí hráč, který Matějovi Štochlovi zablokoval střelu mířící do brány. V první poločase se v podstatě nic nestalo. Hned po přestávce vybojoval na pravé straně Jirka Viták míč a přihrávkou vybídl Matěje Štochla ke skórování a ten se nemýlil. Ovšem za šest minut domácí po rohovém kopu snadno vyrovnali. Poté jsme opět domácí začali přehrávat a tvořili jsme si i šance, které jsme ale neproměňovali. Za zmínku stojí především ta Kuby Převrátila, který ač sám před bránou, netrefil ideálně míč. A tak se utkání i přes nějaké výhrady hostů k rozhodování pana sudího dostalo do remízového konce. Co na závěr, musíme se poučit a více se rvát o vstřelení branky," doplnil k utkání mirovický Břetislav Mikeška.